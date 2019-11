Tras la invitación de Alberto Fernández, Evo Morales dejó la puerta abierta para un asilo político en la Argentina

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reveló este viernes que «está analizando la propuesta» de Alberto Fernández​ para recibir asilo en la Argentina, aunque está «esperando un poco antes de responder», por lo que -por ahora- seguirá en México.

«Quiero agradecer la propuesta del hermano Fernández y su forma de ayudarnos. Yo quisiera estar en mi país y no pierdo esperanza de volver en cualquier momento. Si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía. Lo estamos analizando, pero estamos esperando un poco antes de responder», explicó Morales.

El jueves, durante una visita a Uruguay, el presidente electo había asegurado que sería «un honor» darle asilo político a Morales a partir el 11 de diciembre, tras su asunción.

Según confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al menos seis exfuncionarios bolivianos ingresaron a la Argentina tras la renuncia de Morales. Entraron como turistas, por la frontera, y no pidieron asilo político. También hay exministros refugiados en la embajada argentina en La Paz.

En diálogo con radio El Destape, Evo contó que aún no mantuvo ninguna comunicación con el gobierno de Mauricio Macri​ y que sí lo hizo con Fernández, quien le expresó «su solidaridad».

«Entiendo las diferencias ideológicas con el presidente Macri. Pero al margen de eso, lo primero debe ser defender la democracia. Con (Néstor) Kirchner, Hugo (Chávez), (Fernando) Lugo y Lula (Da Silva) gestamos la UNASUR que tanta falta nos hace. Ahora organizaron el llamado Grupo de Lima, que se somete voluntariamente a los designios del imperio norteamericano y al Fondo Monetario Internacional», planteó.

Y agregó: «Tengo mucha esperanza que con la participación de organismos internacionales como la ONU empezar el diálogo de la pacificación. Somos luchadores por la paz y la justicia social. Si el pueblo pide mi retorno, estoy dispuesto a regresar«.

Más frases de Evo

Contra la OEA: «Ante las denuncias de fraude yo dije que viniera cualquier organismo internacional a hacer una auditoría. Sí, hubo algunos errores, pero no fraude. Estamos convencidos de eso. No soy de la mentira. El informe preliminar de la OEA fue netamente político. Yo no entendía cómo la OEA podía sumarse al golpe. Luis Almagro (secretario general) no nos dejó comunicarnos con él. Yo dije que ese informe iba a traer muertos y heridos, que iba a incendiar todo. Los muertos que tenemos son su responsabilidad. Lamento mucho que la OEA ande con los EEUU haciendo golpes de Estado. La historia los juzgará».

Contra Donald Trump: «Estados Unidos siempre ha participado de golpes de Estado. Durante mi primera gestión financiaron a nuestros opositores… golpistas, separatistas. En 2008 me intentaron hacer un golpe de Estado. Y durante la campaña hemos demostrado con pruebas que la embajada iba a algunas regiones a ofrecer obras para que no me apoyen a mí. El primer país en reconocer a (Jeanine) Añez fue Estados Unidos. Son expertos en hacer golpes de Estado en América Latina».

Contra los medios: «No comunican casi nada de los muertos, de las agresiones a movimientos sociales. Solo dicen mentiras. Lamentablemente, como sus dueños son parte de la oligarquía, están al servicio de esta clase de golpes».

Contra las Fuerzas Armadas: «Lamentablemente la Policía y las Fuerzas Armadas se sumaron a los grupos oligárquicos que ostentan el poder económico y no nos perdonaron que sigamos con nuestra revolución democrática y cultural. Pero tengo información de que hay algunos subalternos que ya están rebelándose contra sus comandantes. Estoy seguro de que las Fuerzas Armadas terminarán sumándose a la lucha«.

El presidente electo volvió a hablar este viernes sobre la crisis en Bolivia y lanzo duras críticas contra Luis Almagro, secretario general de la OEA, cuya gestión, afirmó, «será recordada como una de las más penosas» en la historia.

«Creo que va a tener que explicar lo que pasó. Hay veedores que están diciendo que las cosas se precipitaron de una manera incomprensible. ¿Si hay una dictadura? Claramente es un gobierno que no nació de las urnas, y que al estilo Juan Guaidó (en Venezuela), frente a un Congreso vacío, Áñez dijo: ‘Me proclamo Presidenta’. Eso no», lanzó, el diálogo con El Destape.

«La preocupación que tenemos es que la democracia vuelva cuanto antes a Bolivia y sin ningún tipo de proscripción. Lo hablé el otro día con Sebastián Piñera. Me preocupó mucho oír decir que en las elecciones se debía excluir a Evo Morales y al MAS. Eso no es razonable. Todo se ha teñido de una deslegitimidad absoluta. Me dio la impresión de que Piñera no entendía de qué le estaba hablando. Cuando lo entendió, me dijo que iba a ver, pero no tuve más noticias», agregó.

Además, aseguró «tener la impresión de que no existe riesgo de que haya un golpe de Estado en la Argentina». Y explicó: «Espero que no. Lo hablaba con Macri… tenemos que dar las gracias de que el traspaso de poder se está dando en absoluta paz. Y eso es muy importante».

