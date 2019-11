TSE afirma que el Sereci entregó a Neotec las listas de votantes sin depurarlas

Captura de pantalla-Bolivia Tv

Edgar Gonzáles enfatizó que no fue la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) quien le dio a Marcel Guzmán esas listas. Anoche, en el programa Conclusiones de la CNN, el director señaló que “no estaban solamente los habilitados, como debió ser, sino también estaban los inhabilitados”.

Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec, la empresa que realizó el TREP, informó la noche del jueves en entrevista con la CNN que la lista de votantes que le dieron incluyó a los inhabilitados del padrón electoral. Al respecto, Edgar Gonzáles, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo que «se imagina» que el Servició de Registro Cívico (Sereci) fue la institución que entregó esa base de datos.

El vocal enfatizó que no fue la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) quien le dio a Guzmán esas listas.

“Ha debido entregar el Sereci, es un tema técnico reitero. Si para su sistema Neotec requería el Padrón Electoral, le han debido entregar, porque eso consiste el Padrón Electoral. Ahora, si uno ingresa al sistema OEP, el Sereci; están ahí, las personas habilitadas e inhabilitadas”, aseguró Gonzáles en declaraciones al portal informativo Urgente.bo.

¿Pero, por qué se le entregó a la Neotec la lista de inhabilitados, cuando una elección se hace con los que están habilitados?, insistió en la consulta este medio.

Gonzáles respondió: “No puede contestarle en este momento, no soy técnico. Le recalcó no he transferido yo y menos la Sala Plena es un tema técnico entre el Sereci y el señor Marcel (Guzmán)”.

Ayer, el periodista Fernando del Rincón en el programa Conclusiones, preguntó a Marcel Guzmán sobre los difuntos que aparecieron entre los votantes y que si eso tiene que ver con el padrón electoral.

“Es correcto. Eso lo descubrimos después. En la lista de votantes que nos dieron, no estaban solamente los habilitados, como debió ser, sino también estaban los inhabilitados”, señaló.

“Lamentablemente lo vimos recién hace unos días, y la respuesta fue que coloquemos en la página donde se puedan ver los resultados del acta una aclaración diciendo que están los habilitados y los inhabilitados y que el sistema no sabe quién votó y quién no votó”, acotó Guzmán de Rojas.

