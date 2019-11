‘Tucho’ molesto, acusa a Fabol de injerencia

Antelo argumentó que lo dejaron fuera de la lista para no pagarle.







Los conflictos económicos en Sport Boys no terminan aún y el extécnico del «Toro», Víctor Hugo 'Tucho' Antelo, apuntó a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) de haber elegido al nuevo estratega Mauro Blanco y al preparador físico, además indicó que lo dejaron fuera de la lista para cancelarle la deuda de tres meses que tiene con el club, y que no respetaron la plantilla oficial. Antelo añadió que la actual dirigencia de FABOL están 15 años en el cargo, que no convocan a elecciones y que amenazan y atacan a sus afiliados.

No le han pagado. «Nos sacaron de la lista. Lo que no sabemos es quién hizo esa lista. Si la hizo FABOL, Javier Suárez o los jugadores. Lo correcto es que se presente la planilla del club para que cobren jugadores, cuerpo técnico, kinesiólogo, utileros médicos, todos. Se rige por la planilla del club, no la que hagan dos o tres tipos», dijo Antelo. El estratega decidió dar un paso al costado ya que no contaba con las condiciones de llevar adelante un entrenamiento con los warneños, en este sentido, estaba a la espera que se solucione el tema económico con los $us150 mil que se entregaría a la institución. Dimos un paso al costado pensando en los jugadores. Como entrenador no puedo darle un trabajo sin calidad al jugador, no puedo hacerlos entrenar en un parque, en una calle o en las graderías de un coliseo. FABOL ya es empresario también, consiguió técnico y preparador físico, en vez de fijarse en la situación que están pasando los jugadores.

No se guardó nada. «Yo tengo diferencias con FABOL desde hace mucho tiempo, son diferencias marcadas por el manejo que hacen con la institución, 15 años que están los mismos tipos, no llaman a elecciones… No cumplen la función que tiene una agremiación. Tienen que acoger a todos sus afiliados, no atacarlos ni amenazarlos. Donde se ha visto que una institución que consiga técnico y preparador físico si no son empresarios», finalizó Antelo, quien buscará asesoría legal para que le puedan pagar por su trabajo.

