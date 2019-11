Tuto-pide-al-Gobierno-otorgar-salvoconducto-a-Evaliz-Morales

El mensaje de Quiroga llega después de que medios de comunicación reportaran que Evaliz Morales pidió asilo en México.

El expresidente del Estado, Horge Tuto Quiroga, pidió hoy a la canciller Karen Longaric y al ministro de Gobierno Arturo Murillo que se garantice la seguridad y, de ser necesario, se otorgue el salvoconducto para que Evaliz Morales – hija del expresidente Evo Morales- pueda irse a México, país al que pidió asilo político.

«Evo nos persiguió con saña y sin clemencia, incluyendo a familiares. Eso terminó y no se repetirá jamás. Hijos no son responsables de actos de políticos, ni de tiranos. Pido a Karen Longaric y Arturo Murillo seguridad y salvoconducto, si es necesario, para Eva Liz Morales» (sic), señaló Quiroga a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje de Quiroga llega después de que medios de comunicación reportaran que Evaliz Morales pidió asilo en México, país que ya asiló al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a la exministra de Salud, Gabriela Montaño.

Junto a la hija del exmandatario, también solicitaron asilo a México otros 20 miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), según expresó la Canciller del Estado.

En ese sentido, Longaric informó hoy que el Gobierno evalúa más de 20 solicitudes de salvoconductos de asilo en México, que presentaron integrantes del MAS.

«Respecto a los asilados que están en la embajada de México en principio nos hicieron una solicitud de 27 salvoconductos, pero posteriormente nos dijeron que había reducido la cantidad de asilados y ahora son 20», dijo.

Longaric anunció que en las próximas horas se emitirán los primeros salvoconductos, porque aún se evalúan las solicitudes una por una.

«No puedo transmitirle las listas, pero en el transcurso de las próximas horas vamos a comenzar a entregar los primeros salvoconductos (…), estamos analizando uno a uno los salvoconductos para ir procesándolos poco a poco», mencionó.

Explicó que se puede rechazar una solicitud de asilo cuando una persona hubiera cometido un delito penal y tuviera una sentencia ejecutoriada.

«El asilo puede estar restringido para aquellas personas que hubieran cometido delitos comunes, pero ese no es el caso, en este momento, nadie está perseguido, aquí en el Gobierno de transición no se está persiguiendo a nadie, ellos están asilados y si no hay responsabilidad se va a dar el salvoconducto», apuntó.

