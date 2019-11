Verificación demuestra que Evo mintió en entrevista con la BBC

Nacional

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Evo Morales dio una «declaración falsa» en una entrevista con la BBC, según la verificación realizada hoy domingo por la Unidad de Análisis de la carrera de Ciencias de la Comunicación a la afirmación del expresidente de Bolivia.

Morales conversó con el periodista Gerardo Lissardy, en México. Desató la polémica cuando dijo que en una conferencia de prensa, de la mañana del domingo 10 de noviembre, antes de su renuncia, él iba a convocar a nuevas elecciones “sin Evo Morales”.

Después de hacer la verificación, se encontró que la «declaración es falsa». Argumentó que «la conferencia de prensa a la que alude Morales, fue ofrecida por él luego de que se conocieran los resultados preliminares de una auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA). En el informe, este organismo halló serias irregularidades en el proceso electoral llevado a cabo el 20 de octubre. En los comicios, el expresidente logró, según resultados oficiales, la mayoría suficiente para evitar una segunda vuelta con su contendiente más cercano, Carlos Mesa. Sin embargo, a raíz de las protestas sociales que se desataron debido a la desconfianza en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, Morales accedió a solicitar una auditoría a la OEA para resolver el conflicto».

El detallado informe muestra que la afirmación de Morales surgió a raíz de la consulta de la BBC sobre si él estaría de acuerdo con que sus partidarios negocien, en Bolivia, con el actual gobierno una salida a la crisis que vive el país. La refutación del periodista derivó en el siguiente intercambio verbal:

Evo Morales: …Justamente para que no haya hecho de sangre. Domingo en la mañana dije: ‘Vamos al diálogo, que vayan nuevas elecciones, si quieren sin Evo Morales, y con nuevo Tribunal Supremo Electoral’. Ya dije eso; esa no es ninguna novedad.

Gerardo Lissardy: Lo dijo después de irse de Bolivia, no cuando usted estaba allí. Cuando usted llama a las nuevas elecciones no dijo eso.

EM: Por favor.

GL: No dijo que usted no era candidato allí.

EM: Por favor, por favor, no me trate de mentiroso.

GL: No, le estoy diciendo…

EM: No te acepto eso. El domingo en la mañana hice una conferencia de prensa, textualmente: “No hay ningún problema, nuevas elecciones, con nuevo Tribunal Supremo Electoral y sin Evo Morales”. Eso planteamos el domingo en la mañana, a las siete, ocho de la mañana.

En la verificación se evidenció que “el expresidente no afirmó tal cosa en la mañana del 10 de noviembre”.

“He decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos”, dijo en esa declaración.

El informe concluye que “Morales solo habla de incorporar a nuevos actores políticos, pero no de excluirse de los comicios. Así lo reiteró casi de inmediato en su cuenta de Twitter”.

Evo Morales: Lamento mucho, nunca en mi vida he tenido problemas con los periodistas… que en base a la mentira, mentira, mentira. Un ejemplo, para que sepan tus compañeros, un ejemplo. Domingo, en la mañana, conferencia de prensa; “vamos a nueva elección sin Evo Morales”. Y usted dice “después de que se escapó…”. Falso.

Gerardo Lissardy: No le dije que se escapó, Morales. ¿Tiene fecha…?

EM: Con mucho respeto le pido, no sea mentiroso, que diga eso la prensa.

GL: ¿Tiene fecha para volver a Bolivia?

EM: ¿Me entiendes?

GL: ¿Tiene fecha para volver a Bolivia?

EM. Para una cuestión ética, para tu familia, con tu madre, no mienta, no se miente. Y no me trate de mentiroso.

GL. Nadie lo trató de mentiroso. Le estoy contrastando…

EM. Acaba de decir, [hay] testigos acá, que después de que me ido recién había dicho “elección sin Evo Morales”. Falso.

Fuente: paginasiete.bo