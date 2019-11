Wilster celebra 70 años con el reto de seguir creciendo

Con el reto de consolidar la institución, Wilstermann cumple hoy 70 años de creación, en medio de una crisis política y social que le impidieron organizar un gran festejo.

El vicepresidente del club, Renán Quiroga, señaló ayer que si bien se tenían previstas varias actividades, la coyuntura impidió su normal desarrollo, por lo que la entrega de las obras y proyectos fueron postergados hasta nuevo aviso.

El Rojo celebra hoy 70 años de creación, aún con la esperanza de alcanzar el título del torneo Clausura de la División Profesional, certamen en el que mantiene ventaja y es líder absoluto.

En esta jornada, el Rojo celebrará su aniversario con una misa en el templo de la Recoleta a las 10:00, donde esperan reunirse con hinchas y seguidores del elenco valluno.

“Creo que la institución, tanto deportiva como institucionalmente ha crecido, porque los últimos cuatro años hemos salido campeones dos veces y se ha manejado bastantes recursos que se han invertido en la institución y en el plantel, entonces vemos los frutos con los campeonatos que ha logrado la institución”, dijo.

Quiroga hizo un balance “positivo” de la gestión y señaló que ahora van en busca de conseguir el título del certamen.

“Tenemos proyectos que están en base a la parte económica y ello es parte del ámbito deportivo. Si nosotros vamos a conseguir el objetivo de salir campeones, vamos a tener un colchón económico interesante para poder mejorar la institución. Nuestro próximo proyecto es tener un complejo deportivo que sea el mejor de Bolivia, y que merece nuestra institución”, sostuvo.

Wilstermann, en 70 años, logró 14 títulos nacionales desde 1957. Asimismo, logró ocho subcampeonatos en la era profesional del fútbol boliviano.

El cuadro cochabambino es líder del certamen Clausura y encara las últimas 10 fechas con la intención de mantenerse firme como puntero y consumar su objetivo de alzarse nuevamente como campeón.

APUNTE

“No hemos recibido ese apoyo”

El vicepresidente de Wilstermann, Renán Quiroga, dijo ayer que no recibieron apoyo de parte de la Federación Boliviana de Fútbol para la reprogramación del partido con Always Ready. El cotejo estaba pactado para hoy; sin embargo, por temas de televisación, el mismo tuvo que ser postergado.

“Always Ready nos propuso jugar domingo, aceptamos la propuesta y ayer mandamos las notas, pero lamentablemente la televisión no ha permitido que juguemos porque no tenían el camión para transmitir el partido, por eso ha quedado suspendido el partido, pese a que la FBF se ha comprometido a ayudar a los equipos, no hemos recibido ese apoyo. Dicen que nos van a ayudar, pero no hacen nada”, dijo.