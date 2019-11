Wilstermann le quita apoyo a César Salinas, tras demanda contra Fernando Saucedo

La dirigencia de Wilstermann lamenta la actitud que asumió el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, quien instaló una demanda contra Fernando Saucedo, por “la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 33 del Código Disciplinario de la FBF (calumnias e injurias).

Una vez conocida la demanda, el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, informó que el club “va a pelear, va a llegar donde tenga que llegar, porque no puede ser que a un presidente que se equivoca nadie le puede decir nada; y al jugador que habla se lo quiere castigar, jamás vamos a permitirlo”.

La denuncia ya fue radicada en el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) y Saucedo fue citado para brindar sus declaraciones indagatorias el miércoles 27 de noviembre a las 10:00 en La Paz.

“Wilstermann no tendrá mayor relación con la gente de la federación, porque lo único que hacen es pensar en ellos, es pensar en su bienestar, es tratar de amedrentar a la gente que piensa lo contrario. (César Salinas) Usted ya no tiene un amigo en Wilstermann, usted ya no tiene a una persona que lo va a ayudar o le va a colaborar (como mediador). Con sus actitudes lo único que usted hace es dañar a nuestra institución, y lo que pido es respeto a la institución, a su gente”, dijo Vargas.

“UNA PALABRA UN TANTO DESMEDIDA”

Saucedo pidió al titular de la FBF que no sea “sinvergüenza” al proponer un partido de desempate entre Wilster y el Tigre. Vargas aceptó que no estuvo bien y que fue una “palabra un tanto desmedida”, pero que no está “fuera de la realidad”.