Ximena Galarza y la primicia del año en la televisión

Maité Lemus / Brújula Digital-La Paz

Todos los periodistas desean tener una primicia, destapar un tema que cambie la agenda noticiosa de un país, hacer que se informe de algo que no se conocía previamente. Eso es precisamente lo que ha logrado, con creces, la periodista Ximena Galarza, quien dirige el programa Jaque Mate de Televisión Universitaria (TVU), al haber entrevistado al ingeniero Édgar Villegas, quien aportó datos cruciales sobre el presunto fraude electoral sucedido en el país.

“Un grupo de informáticos pidió un espacio en Jaque Mate para hablar sobre el fraude y, cuando me llegó esta solicitud aprobada por el director del canal, me contacté directamente con el ingeniero Édgar Villegas y ahí es donde vemos cómo se le podía dar el enfoque periodístico, de fuente oficial; que sean datos del propio Órgano Electoral Plurinacional”, dijo Galarza.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Agregó que “ya estaba creciendo el descontento y la incertidumbre con el tema de las elecciones, del fraude y lo que yo necesitaba era tener una entrevista con todo el respaldo y documentación y que la gente nos vaya siguiendo con la denuncia”.

Galarza admite que no previó el impacto que tendría su entrevista, que catapultó a la fama al ingeniero Villegas, luego entrevistado por CNN con el mismo tema, pero asegura que tenía la certeza de que esta entrevista iba a aportar con algo en lo que está viviendo el país.

“A medida que iba saliendo la entrevista al aire, ahí me fui dando cuenta de la magnitud. A través de la página de Facebook, fue que nos damos cuenta del impacto que estaba teniendo esta entrevista, a los 20 minutos eran 5.000 y antes que termine el programa eran 12.000 personas que siguieron el programa”, contó.

La entrevista también hizo que la misma Galarza fuera más conocida en el país y que el canal universitario sea ahora reconocido como uno de los pocos que da información “confiable”. En las marchas y cabildos antigubernamentales se corea “TVU, TVU”, como muestra de apoyo a ese medio, y se critica el trabajo de otras redes televisivas.

Tras las elecciones del 20 de octubre, la oposición denunció que hubo fraude, pero no fue sino hasta la entrevista a Villegas que el tema no se volvió masivo.

Ximena Galarza conduce hace seis años el programa Jaque Mate en TVU.

La denuncia sobre el TREP

Villegas primero denunció que al menos 2.000 actas ofrecen datos diferentes entre el TREP y el conteo oficial y, segundo, que es posible que el fraude se hubiera concretado usando los votos de las personas que no acuden a las elecciones.

El informe del ingeniero informático es mencionado usualmente como el más importante entre los que demuestran que hubo irregularidades en los comicios, aunque existen otros reportes igualmente valiosos.

La periodista contó que el día de la entrevista a Villegas, a los 10 minutos del programa le comenzaron a llegar mensajes de advertencia (que correspondían a trolls y no había forma de hacer un seguimiento). “Ahí es donde yo me asusto, me pongo nerviosa me y preocupo más”, expresó.

Sin embargo, dijo que las amenazas, “además de haberme puesto nerviosa, me dieron la seguridad de que lo que yo estaba haciendo estaba bien y estaba en el camino correcto”.

Ella pidió garantías públicas tanto para el ingeniero Villegas como para el equipo de Jaque Mate.

“Cuando pedimos garantías, vino mucha gente al canal ese día para darnos una protección social. Al día siguiente recibí muchas llamadas de apoyo”, contó.

Entre otras, se contactaron con ella el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y organismos internacionales en derechos humanos para brindarle respaldo y garantía a la periodista, además de seguridad al canal.

“Tuve que desconectar mi Messenger, y ya no puedo estar muy conectada a WhatsApp, tengo algunas restricciones por sugerencia de la gente que me apoya para que yo no me exponga tanto”, señaló Galarza a Brújula Digital.

Tras las garantías que pidió públicamente, además de haber dado la primicia periodística sobre las evidencias del supuesto fraude, ella recibe mucho apoyo de la población.

“La gente es muy cariñosa, me habla, me abraza, no me deja caminar por la calle, me da esa protección”, dijo.

Contó que “un día en la calle por la tarde me gritaron de un auto con vidrios oscuros que ‘yo la iba a pagar’ y la gente que estaba a mi alrededor me defendió. Fue emocionante”. La periodista aseguró que pese a las amenazas que recibió va a seguir trabajando en esta profesión “con más ganas”.

La periodista salió visiblemente afectada de TVU después de la entrevista al ingeniero Villegas. Durante el programa recibió amenazas.

Treinta años en el periodismo

Sobre Villegas, sostuvo que su valentía como profesional es digna de reconocimiento. “Él es una persona buena, alguien valiente que se ha atrevido hacer una denuncia pública, muy inteligente y me gustaría más adelante seguir en contacto con él porque su valentía para mí es digna”.

La periodista, quien tiene casi 30 años de experiencia y que, entre otros trabajos, ha sido conductora de Galavisión, en Santa Cruz, periodista y presentadora de Red Uno en La Paz, Jefa de Prensa en el mismo y, desde hace seis años, conductora de Jaque Mate en TVU, expresó que con estas elecciones generales todos han recibido una fuerte lección de respeto a la democracia, de respeto a la Constitución Política del Estado, que, el 21 de febrero de 2016, con el referéndum, no se respetó.

Galarza, durante la entrevista al ingeniero de sistemas, Édgar Villegas.

Galarza contó a Brújula Digital que hubo tres momentos en el que pensó que se había equivocado de profesión: “Uno, cuando no me permitían y cerraban las puertas en los medios de comunicación por el tipo de periodismo que siempre he hecho; dos, veía cómo a mis amigos los despedían de los medios y me sentía impotente de no poder hacer algo para dignificar esta profesión. Y, tres, cuando yo escuchaba en la calle hablar mal de los periodistas con epítetos como ‘prensa vendida, corrupta, comprada’”

Si no hubiera sido por TVU, que no necesita publicidad del gobierno, “tal vez no hubiera estado trabajando como periodista”, expresó. Sin embargo, dice que el periodismo es una profesión noble y digna “que puede dar grandes contribuciones a la ciudadanía, al Estado y, en especial, a la democracia”. Reafirmó que un periodista, aunque quede sin trabajo o sea perseguido, debe defender su dignidad.

Finalmente, tras la investigación de Villegas, Galarza dijo que el fraude es evidente y considera que se debería investigar más. “Acá hay fraude, la cosa es ¿quién está detrás del fraude?, ¿por qué Evo Morales quiere quedarse en el poder?, ¿Morales a quién responde?, ¿A su propio apetito personal o hay algo más poderoso, como una potencia externa, que está detrás de todo esto?”, se preguntó.

Durante el programa , Édgar Villegas aportó datos cruciales sobre el presunto fraude electoral sucedido en el país.

Fuente: paginasiete.bo