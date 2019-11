Yujra: entidades financieras reprogramarán créditos de gremiales y choferes

Cochabamba, 25 nov (ABI).- La ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra, informó el lunes que las entidades financieras reprogramarán los créditos que tienen gremiales y choferes, sectores que se vieron afectados por los conflictos sociales y políticos en el país.

«Decir al pueblo boliviano que se ha visto esa coordinación con el Ministro de Finanzas (José Luis Parada) para reprogramar (sus créditos) no se preocupen porque va a haber reprogramación de sus préstamos sin ningún interés, ni multas», indicó a los periodistas.

Yujra explicó que ese tema se consideró en reunión de gabinete de ministros, tomando en cuenta la situación que viven actualmente varios sectores tras los conflictos sociales y políticos que afectaron a Bolivia durante más de un mes.

«Me he reunido con varias hermanas y hermanos gremialistas y choferes que han manifestado su preocupación por los créditos que tienen que pagar y como no han trabajado durante un mes, no saben de dónde sacar dinero para cumplir sus deudas. La reprogramación del pago de créditos sin multas ayudará a todos los sectores» aseveró.

En los últimos días, según la ministra, los pedidos de reprogramación se intensificaron por parte de pequeños productores, gremialistas, choferes, entre otros.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Esto (la reprogramación) es para todo el pueblo boliviano que trabaja con créditos que le otorga el banco, entonces es para todos y no tenemos por qué discriminar a nadie», añadió Yujra.