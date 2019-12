10 % de aspirantes al TSE alcanzó “excelencia”

Los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) deben cumplir con 10 criterios establecidos en el reglamento de selección, para que pasen a consideración de la Asamblea Legislativa. Hasta ayer, 300 fueron entrevistados, de los cuales menos del 10 por ciento tiene una calificación perfecta.

Los miembros de dicha Comisión evaluadora lamentaron la falta de conocimiento de la norma electoral.

Fuentes oficiales de dicha instancia legislativa afirmaron que alrededor de 10 de los 63 entrevistados el pasado domingo, que fueron habilitados a la fase final, cumplieron con todos los requisitos establecidos, es decir, que lograron la mejor calificación del resto de los aspirantes a la instancia electoral.

Ayer prosiguió el desarrollo de las entrevistas a otros 150 postulantes divididos en tres grupos, de los cuales una cifra similar a la del primer día, cumplieron con las exigencias establecidas.

Menos del 10 % de postulantes tienen puntuación perfecta

Elección de vocales para el TSE

> Algunos parlamentarios del MAS que son parte de la Comisión denunciaron que recibieron presiones por parte de sus colegas para respaldar a determinados postulantes al Órgano Electoral afines al partido azul

ÉRIKA BROCKMAN, POSTULANTE A VOCAL DEL TSE

CARLOS BÖHRT, POSTULANTE A VOCAL DEL TSE

Está previsto que hoy la Comisión concluya con el examen oral al resto de los postulantes que están en carrera.

DESCONOCIMIENTO

Al respecto, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, que presenció las entrevistas en el grupo dirigido por el senador Óscar Ortiz, evidenció que los aspirantes no tenían conocimiento de las normas electorales ni de los temas relacionados con el tema electoral. De los 50 evaluados, solo 3 contestaron satisfactoriamente los tres criterios de la etapa de entrevista.

“Lamentablemente el resto de los candidatos no rindieron un buen examen, hay casos que no tiene conocimiento de la Constitución. Estamos hablando de una exposición que es sobre democracia y sistema electoral establecidas en la Constitución, pero contesta otras cosas y no lo que se les pregunta”, cuestionó la legisladora.

La diputada del MAS, Clery Vargas, que estuvo presente en la comisión presidida por su colega Ciro Zabala, de los 50 postulantes que fueron interpelados, solo 10 conocían de forma solvente la norma electoral. Aseguró que tuvieron dificultades la hora de responder las preguntas técnicas que se hicieron en base la Ley Nº 018 y Nº 026 que rigen todo el proceso electoral.

TIEMPO

Cada postulante a vocal del TSE tiene un tiempo de 15 minutos para el examen oral, El Diario hizo el control cronométrico de las evaluaciones y la mayor parte de los postulantes respondían las preguntas en menos de 10 minutos.

Una de las entrevistadas no pudo establecer los tipos de democracia establecida en la Constitución, divagó a la hora de responder la pregunta y se puso nerviosa. La CPE define la democracia participativa, directa y comunitaria que representa a las naciones indígenas.

EVALUACIÓN

Esa instancia legislativa inscribió a un total de 502 postulantes, que a comparación de las anteriores convocatorias la cifra sobrepasó las expectativas de los legisladores. De esa cantidad solo quedaron habilitados 366 para someterse al proceso de evaluación que está compuesta por dos etapas: la calificación de méritos y la entrevista.

El reglamento para la selección de los postulantes al Órgano Electoral. en la etapa de calificación de méritos los postulantes deben cumplir siete criterio: Post Grado (doctorado, maestría o especialidad), licenciatura o su equivalente académico en cualquier área de formación profesional mínima de 5 años, docencia, experiencia profesional general de mínimo 5 años, a partir del título en provisión nacional.

Experiencia en cargos de función pública, experiencia en organizaciones de la sociedad civil, reconocida trayectoria profesional. Estos logros académicos deben estar debidamente certificados y sustentados con la documentación correspondiente.

En la fase de entrevistas se consideró tres puntos: el conocimiento del sistema electoral, los tipos de democracia que establece la constitución política del estado, una segunda pregunta es sobre la normativa electoral y por ultimo deben exponer una propuesta de trabajo en caso de que sean e4lectos como vocales.

La diputada de UD, Jhovanna Jordán, explicó que los postulantes deben cumplir al menos el 70 por ciento de los untos exigidos en la evaluación, es decir que si no tiene una buena defensa en la entrevista igual pasan a la lista final.

“La calificación de méritos y la etapa de entrevista son distintos, en este proceso estamos evaluando los tres criterios. La forma de calificación es de cumple o no cumple, estos se van sumando hasta el final de la evaluación”, precisó.

La representante de la Comunidad Civil de Derechos Humanos, Mónica Bayá, cuestionó que el reglamento para la evaluación y selección de los postulantes no haya establecido una escala de puntos en la calificación de méritos y la entrevista. A su criterio ese sistema hubiese generado mayor exigencia al momento de la valoración.

PRESIÓN

A poco de concluir con la fase de evaluación a los postulantes, las presiones por parte de los asambleístas del MAS de la fracción radical hacia sus colegas que están en la Comisión de Constitución no se dejó esperar.

Los legisladores adscritos y titulares que son parte de la evaluación, denunciaron que recibieron llamadas por parte de sus colegas para ordenarles a qué candidato deben ayudar para que pase a la etapa final del proceso. Sin embargo, uno de ellos del que no se develará su nombre, señaló que no seguirán sometidos a un grupo de personas que solo pretenden empañar un proceso transparente.

El Diario / La Paz