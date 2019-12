50 millones de bolivianos: el robo millonario a Cotas; jueces, vocales y fiscales que favorecieron a Hubert Gil, en la impunidad

Robo millonario a Cotas Bs. 50.000.000 en la impunidad, jueces, vocales y fiscales favorecieron a Hubert Gil

El robo millonario a Cotas que superó los Bs. 50.000.000 quedó en la impunidad gracias a la benevolencia de las autoridades judiciales y fiscales que no lograron que la Cooperativa de teléfonos automáticos de Santa Cruz pueda recuperar un centavo de los más de $us. 7.000.000 que se robaron Hubert Gil y varios ex funcionarios de Cotas, ahora prófugos de la justicia.

Existió demasiada benevolencia o corrió mucho dinero en este caso dado que Hubert Gil no desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización a la investigación y pese a esto la juez 1ro. de instrucción en lo penal, Patricia Murillo, decidió concederle el cese a la detención preventiva aprovechando la suplencia legal ante la vacación colectiva en la que se encuentra el poder judicial.

Este extremo fue corroborado por la vocal de la sala penal segunda, Arminda Méndez, quien ratificó el benevolente fallo de Murillo de fijarle arraigo, garantes, detención domiciliaria por las noches y una fianza de Bs. 1.000.000 cuando se investiga un robó de más de Bs. 50.000.000.-

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ambas autoridades judiciales se amparan en dos sentencias constitucionales que establecen que ningún procesado puede estar detenido por un solo riesgo procesal, pero dejan de lado suponemos por conveniencia un otro fallo constitucional aclarativo en los que el TCP manifiesta que en ningún momento estableció este extremo y que será la autoridad judicial quien debe valorar los riesgos procesales para dejar libre o no a una persona que cuenta con un riesgo procesal.

Jaime Soliz, abogado de Cotas, que cobró jugosos honorarios por su defensa jurídica misteriosamente desapareció de la escena jurídica algunos días después de que Hubert Gil hubiese recobrado su libertad. Soliz que anunció una serie de demandas, apelaciones y recursos jurídicos no apareció más en escena como abogado de Cotas. La pregunta es ¿qué pasó, intempestivamente Soliz dejó de ser abogado de Cotas? ¿Prefirió dejar el caso como está? ¿ O existen otros intereses para no seguir fustigando por la libertad de Hubert Gil?





Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]