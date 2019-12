Aaron Carter, el declive de una estrella infantil

El cantante, que empezó su carrera artística con siete años, protagoniza una polémica detrás de otra y se mantiene distante con su familia

Aaron Carter no deja de copar titulares por sus escándalos. El último ha sido un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram por el que le han acusado de racismo. En las imágenes, grabadas por un amigo, se ve al cantante hablando por teléfono, a través del manos libres, con el dependiente de un restaurante de comida asiática para hacer un pedido de pollo a la naranja, pollo al sésamo y arroz frito, entre otros platos. Pero el problema reside en que el hermano pequeño de Nick Carter, vocalista del grupo Backstreet Boys, intenta imitar el acento chino, mientras su compañero se ríe durante la llamada.

«Cuando tus amigos no pueden pedir pollo chino en Nueva York y tienes que mostrarles tu nivel cultural», escribió el propio artista en la publicación en un mensaje en el que incluía la etiqueta «con sarcasmo». Sin embargo, son varios los usuarios de esta red social los que le han exigido que elimine el vídeo, ya que consideran que ofende a la comunidad asiática. Ante tanto revuelo, el cantante ha decidido responder a las críticas en un vídeo en directo de Instagram, algo muy habitual en él, negando que su comportamiento haya sido racista. «Pedí comida china la pasada noche y nadie podía hablar con el chico. Entonces dije ‘mira, tengo esta idea’ e hice el pedido en cinco minutos (…) Decidme cómo estoy siendo racista«, explicó Carter.

A sus 32 años recién cumplidos, esto supone solo un pequeño episodio dentro de un expediente que cuenta con varios delitos, y más en un año en el que ha tenido problemas con sus familiares y su expareja. El pasado mes de septiembre, su hermano Nick Carter anunció a través de su cuenta de Twitter que él y Angel, una de sus hermanas, habían pedido una orden de alejamiento contra Aaron por amenazas de muerte contra su esposa, Lauren Kitt. «Debido al comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo nonato [una niña que nació en octubre], no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias», escribió el cantante. «Amamos a nuestro hermano y esperamos de verdad que logre el tratamiento adecuado que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otra persona», concluyó el ex backtreet boy.

El hermano pequeño negó las acusaciones y dio por terminada la relación con su familia, acusando a Nick Carter con el siguiente mensaje: «Me torturaste cuando era un niño. Y todo el mundo lo sabe, es público, y ahora tienes miedo de la verdad».

Dos días después, Aaron Carter volvió a contraatacar y esta vez revelando algunos de los oscuros secretos de su familia. «Mi hermana [Leslie Carter] me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba medicada y no solo fui abusado sexualmente por ella. Mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida». Según había explicado en un comentario anterior, su hermana padeció bipolaridad por lo que se medicaba con litio. Leslie falleció en 2012, a los 25 años, por una sobredosis de medicamentos recetados, algo por lo que Nick Carter ha confesado sentirse culpable, ya que se distanció de ella durante los últimos meses de su vida debido a la complicada relación que tenían. Incluso no asistió a su funeral porque su familia, especialmente su padre Bob Carter, le culpó de su muerte según desveló el cantante en el programa estadounidense Dr. Phil un año después de aquel momento.

Al igual que su difunta hermana, Aaron padece un trastorno bipolar, además de esquizofrenia, depresión y ansiedad, tal como desveló él mismo en septiembre en el programa de televisión The Doctors. Allí mostró la gran cantidad de medicamentos que le han sido recetados. «Esta es mi realidad. No tengo nada que esconder», dijo, alzando el brazo con una bolsa repleta de las medicinas. En los dos episodios que versan sobre él, apareció también su madre, Jane Elizabeth Carter, que habló de los problemas con el alcohol que tenía su hijo. No fue la primera vez que el artista pisaba el plató de este programa. Ya lo hizo en 2017 cuando contó su adicción a ciertos medicamentos.

Un mes antes de la emisión del programa, Aaron Carter rompió con su última novia, la artista rusa Lina Valentina. Sin embargo, la ruptura tuvo tintes violentos, por lo que un juez le impuso al cantante una orden de alejamiento. El joven también intentó obtener esa misma orden judicial contra Valentina, alegando que ella le atacó con un cuchillo a finales de julio; no obstante, la denuncia fue desestimada. Desde entonces, el comportamiento de Carter comenzó a preocupar: fue fotografiado comprando armas y la policía acudió a su domicilio por miedo a que se suicidara.

Una actitud que queda lejos de la imagen que vendía cuando era una estrella infantil. El artista comenzó su carrera musical a los siete años como líder de la banda local Dead End, pero su primera aparición pública como solista fue dos años después, en 1997, cuando hizo de telonero del grupo de su hermano en Berlín. A esta actuación le siguió un contrato de grabación y a finales de ese mismo año presentó su primer sencillo, Crush on you, al que le seguiría el álbum completo Aaron Carter, que alcanzó la categoría de Disco de Oro rápidamente en varios países. También ha hecho sus pinitos como actor en televisión y ha salido con compañeras de profesión como Hilary Duff y Lindsay Lohan.

Igual que le ocurre a muchas otras celebridades que empiezan su trayectoria profesional a muy corta edad, Carter lleva una vida de luces y sombras, siempre destacando más por sus polémicas que por su carrera. Y la mala relación con su familia tampoco ayuda. De hecho, las conversaciones entre Nick y Aaron Carter se han sucedido en los últimos años a golpe de tuit. En 2017, tras ser detenido por conducir ebrio y posesión de drogas, Aaron Carter advirtió a su hermano de que le llamara por teléfono en lugar de mostrarle su apoyo a través de una red social.