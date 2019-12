Acusan a funcionaria de hacer cobros por pegas

Cinco personas dicen que les sonsacó $us 2.000. La Alcaldía investiga el caso y no descarta seguirle una acción penal

Una funcionaria municipal fue acusada por cinco personas de sonsacarles dinero bajo la promesa de conseguirles pegas (ítems) en la Alcaldía. El caso se conoció tras una denuncia que presentaron los supuestos afectados (Andrea V.C.A., Carla G.S., Silvia M.V.C., Alejandro A.R. y Kevin I.V.R.) contra la funcionaria Ana Gloria Salazar Montaño, a través de una carta dirigida a la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, el 3 de este mes, donde le piden que se investigue el caso y se consiga la devolución del dinero sonsacado.

Cada denunciante dice haber dado $us 2.000 por ítem que ella ofrecía en la Defensoría de la Niñez y en los hospitales municipales. Aseguran que entregaron el dinero en la oficina del concejal Johnny Fernández, en mayo de este año. “Ante mi necesidad de conseguir un trabajo me contacté con la citada señora en la oficina del concejal Johnny Fernández, en el Concejo; me hizo pasar a la oficina interna y ahí me aseguró que en 10 días desde la entrega del dinero estaría el ítem. Ante esa promesa entregué el dinero”, dice en la denuncia Andrea V.C.A.

Como la funcionaria no cumplió su promesa, decidieron denunciarla y como prueba presentarán las conversaciones que sostuvieron por WhatsApp.

Al tomar conocimiento del caso, el alcalde Percy Fernández ordenó una investigación y recordó que los ítems del Gobierno Municipal no son para subastarlos ni venderlos, según informó Jorge Landívar, secretario de Gestión y Coordinación Institucional.

Salazar ya no trabaja en la Alcaldía y ayer la directora de Transparencia, Lourdes Ardaya, indicó que los denunciantes serán convocados para que ratifiquen su acusación, pues se presentará una denuncia penal contra la exfuncionaria. Además, se le abrirá un proceso administrativo.

Ardaya aclaró que la funcionaria tenía ítem de la Secretaría de Empresas Municipales (SEM), pero que cumplía funciones en la oficina del concejal ucesista.

Johnny Fernández dijo que Salazar no era su asesora y que llegó a su oficina transferida del Ejecutivo. “Cuando yo entré al Concejo, en 2017, esa señora ya estaba trabajando, fue transferida de la Dirección de Mercado como asistente de la oficina N.º 4, donde existen secretarias y asesores que trabajan conmigo. (…) Yo he pedido adherirme a la investigación y si hay culpabilidad, que se la castigue”, expresó el edil de UCS.