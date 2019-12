Santa Cruz 31 de diciembre, eju.tv.- Una ambulancia y un vehículo particular colisionaron anoche en el segundo anillo y Av. Santos Dumont.

El conductor del vehículo particular reclama la imprudencia de la ambulancia, asegura que la misma no tenía encendidas sus sirenas por lo que él no se percató que de su presencia, la ambulancia llevaba un paciente.

Fuente: Unitel