Árbitros amenazan con no dirigir los encuentros de Wilstermann

Las observaciones que hizo la dirigencia de Wilstermann a la actuación de Juan Nelio García en el partido ante The Strongest terminaron con la advertencia de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF) de no dirigir los partidos del club aviador.

De acuerdo a la nota que la ABAF hizo llegar a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el vicepresidente de Wilstermann, Renán Quiroga, hizo “insinuaciones fuera de lugar contra nuestro afiliado Juan Nelio García y del gremio arbitral en general, dañando la honorabilidad, ética y profesionalismo de los árbitros bolivianos”.

La ABAF entrecorta toda la declaración de Quiroga en la nota que presenta a la FBF, ya que en la conferencia de prensa que este dio el lunes pidió a la prensa e hinchas que si alguien tiene pruebas de los rumores sobre el supuesto acercamiento de dirigentes del Tigre al hotel donde estuvo la terna arbitral las hagan conocer.

“Quiero pedirles de que si vieron a dirigentes de The Strongest en el hotel de los árbitros, si ustedes saben algo, quisiera que nos lo hagan saber para investigar qué es lo que ha ocurrido. Necesitamos saber la verdadera situación,

porque no podemos ser cómplices de los manejos que se están haciendo, de la corrupción en el tema arbitral”, señaló Quiroga.

La ABAF exige pruebas y advierte que no dirigirá ningún encuentro de Wilstermann si no se retracta públicamente y que además asumirán las acciones legales respectivas. Sobre este punto, este medio quiso conocer la posición de

Quiroga, pero este no respondió a las llamadas a su celular.

El que sí habló al respecto fue el técnico aviador, Cristian Díaz, quien de inicio no quiso referirse al tema, pero al final aseguró: “No hay nada para decir, que hagan las cosas bien todos, no es tan complicado. Que no lo arbitren, que voy a hacer. Que no se ofendan los que no se tienen que ofender, que los que estamos medio golpeados vamos para adelante. Como no reclamar, si uno se siente perjudicado, y yo soy cauto con lo que declaro”.

Pese a la advertencia de los árbitros, la Comisión Técnica de la FBF dio a conocer ayer la terna arbitral para el cotejo entre Nacional Potosí y Wilstermann, a disputarse mañana en la Villa Imperial desde las 18:15. El juez designado es Dilio Rodríguez, de Chuquisaca, acompañado por Ángel Rodríguez, Cliver Castellón y Orlando Quintana.

EL TIGRE ANUNCIA UNA DEMANDA

La dirigencia de The Strongest anunció que demandará por injurias y calumnias al directivo de Wilstermann Renán Quiroga, quien el lunes denunció que hubo“mano negra” y dio a entender que viene del Tigre.

“En el transcurso de las siguientes horas haremos presente la demanda. Es una demanda por injurias y calumnias a los dirigentes de The strongest. Él (Quiroga) tiene que tener las pruebas para hacer su descargo en este proceso que estamos llevando adelante”, explicó Ricardo Llano, directivo atigrado.

Llano consideró que el arbitraje de Juan Nelio García también perjudicó al cuadro aurinegro.