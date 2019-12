Bolívar y Wilster darán pelea sobre los derechos de TV

martes, 03 de diciembre de 2019 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Los clubes de la División Profesional no se quedarán con los brazos cruzados e intentarán revertir la medida sobre la comercialización de derechos de televisión que pretende realizar el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para la temporada 2021.

Luego de que se aprobó el reglamento del estatuto de la entidad federativa, se hizo una enmienda al artículo 85, en el que se aclara que el comité ejecutivo decidirá cómo y hasta qué punto se ejercen estos derechos, poseyendo la facultad exclusiva de autorizar la distribución y comercialización de las imágenes, sonidos y los restantes derechos reconocidos de los torneos, competiciones, partidos y actos bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, lugar y aspectos técnicos y legales.

La medida afecta a clubes como Wilstermann y Bolívar que reclaman tener autonomía para negociar sus derechos. La Academia sería la más perjudicada, ya que desde hace un tiempo vende sus derechos por separado, ya que considera que el actual contrato no llena sus expectativas económicas.

El presidente de los aviadores, Gróver Vargas, calificó ayer de “vergonzoso” lo que pasó en el congreso de la FBF que se cumplió la pasada semana en Tarija. “Este no es un tema menor, se tiene que respetar y vamos a intentar revertir el acto vergonzoso que se tuvo en Tarija. Está totalmente fuera de lugar que otra gente que no tenga nada que ver con el fútbol profesional decida qué se va a hacer”, mencionó Vargas.

El titular de los rojos denunció que en la capital chapaca se aprovechó el momento para aprobar por dos tercios la nueva normativa que incluye el controvertido tema.

“Wilstermann peleará con argumentos legales, en Tarija hacían levantar la mano para todo, fue un atropello a la División Profesional, da pena y mucha vergüenza las cosas que pasaron, no puede ser que las asociaciones decidan por los clubes”, remarcó Vargas.

El presidente del club Bolívar, Guido Loayza, acotó que le parecía un exceso que les traten de imponer los derechos de televisión. “Yo no entiendo qué tienen que ver las asociaciones definiendo lo que es el patrimonio de los clubes; pero esto no se va a quedar así y daremos pelea, ya que no se puede pasar por encima de todos los clubes”, sostuvo Loayza.

Hasta hace cuatro años, la desaparecida Liga tenía la autonomía de negociar sus derechos televisivos, algo que cambiará para la temporada 2021.

Se conoce que el próximo año, el comité ejecutivo deberá aprobar una reglamentación especial para la negociación y comercialización de los derechos que contemple, entre otros, los siguientes aspectos: libertad de concurrencia, publicidad de los actos, conflicto de intereses, elegibilidad del contratante, mejores condiciones y seguridad jurídica en los contratos.

Rolando Aramayo, director de la FBF, señaló ayer que “trataremos de encontrar consensos entre todos, pero la parte operativa la realizará la federación que tiene esa atribución. Somos una entidad colegiada y todos tienen que gozar de derechos y cumplir obligaciones”.

