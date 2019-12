Bolivia aclara a la UE que actuó en defensa de su soberanía al expulsar diplomáticos de España

martes, 31 de diciembre de 2019 · 15:09

Fuente: paginasiete.bo

ABI / La Paz

El Gobierno aclaró hoy que Bolivia actuó en defensa de su soberanía y en el marco del derecho internacional al expulsar a diplomáticos de España que violaron el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego del cuestionamiento de la Unión Europea (UE).

«En Bolivia ha habido un atropello a la soberanía de nuestra patria por personas encapuchadas, presumiblemente armadas, que quisieron entrar (a la residencia de México) a sacar personas que están denunciadas por la justicia boliviana», dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Sobre los funcionarios diplomáticos de España y también de México pesan acusaciones y sospechas de intentar burlar a la Policía Boliviana para ayudar a salir del país a colaboradores del expresidente Evo Morales acusados por sedición, terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos.

«Eso no es amistoso, por eso es que nosotros como Gobierno hemos procedido a declarar personas no gratas, porque no es amistad el venir a querer sacar a personas que están seriamente denunciadas (…), hay las vías diplomáticas para hacerlo», agregó Núñez.

El Ministro de la Presidencia dejó en claro que Bolivia quiere tener buena relación con todos los países en el marco del respeto mutuo y sin injerencia en asuntos internos de los Estados.

«Vamos a buscar buenas relaciones con nuestros hermanos de España, de México, de Argentina, pero no compartimos las decisiones que han tomado algunas autoridades de querer defender a personas que están procesadas (…) y buscadas por la Justicia en nuestro país», señaló.