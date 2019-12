Camacho rompe con Pumari y el potosino dilata su candidatura

La decisión se la tomó el martes pasado en Santa Cruz. Luis Fernando Camacho, exlíder cívico cruceño, anunció que Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), no será su acompañante de fórmula en las elecciones nacionales. La noticia no cayó bien en el cívico potosino, quien expresó su sorpresa por la decisión de Camacho y anunció que buscará ser candidato a la Presidencia o la Vicepresidencia del país. El Gobierno recalcó que solo es una gestión transitoria y el Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que los cívicos “solo buscan el poder”.

Camacho y Pumari perdieron el contacto hace cuatro días. El líder cruceño desveló que su “amigo” potosino busca ser candidato a la Presidencia, la misma intención que tiene Camacho. El expresidente del comité cívico dijo que Pumari sabía desde el martes la intención de ir por separado a los comicios del siguiente año. Incluso, mencionó que ocho personas estaban en la reunión en la que se decidió el alejamiento.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Yo le expresé a Marco (Pumari) que la decisión fue mía, la decisión no fue de Marco, esa es la verdad. Se dice la verdad y he sido yo la persona que decidió no ir con Marco, yo espero que él tenga la grandeza de decir el motivo del cual se le dijo no. Decir que está asombrado demuestra que hice lo correcto, porque la decisión fue tomada el martes en mi oficina y se le dijo que no íbamos a ir juntos”, remarcó Camacho.

El líder cruceño se sorprendió por el trabajo que realizó Pumari a sus espaldas y eso lo hizo notar en la reunión del martes. “Hay como ocho testigos de la charla, por lo tanto, no me corresponde decir a mí la verdad, le corresponde a Marco (Pumari) y si no lo hace lo haremos en su momento”, dijo.

Pumari conoció esa decisión y empezó con una gira sin Camacho. Fue a Camiri, donde lo recibieron autoridades y cívicos de esa localidad. El líder potosino luego retornó a la capital cruceña y de ahí pasó a Cochabamba, donde en instalaciones de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) sufrió ataques de grupos afines al MAS. Tuvo que salir con seguridad y corriendo de la casa superior de estudios.

Sorpresa en Pumari

Ayer, Pumari, desde Potosí, expresó su sorpresa por la decisión de Camacho. Dijo que desconocía esa postura, sin embargo, le deseó todo lo mejor. Su institución, Comcipo, le pidió ir como candidato a la Presidencia, algo que para Camacho estaba decidido desde la anterior semana.

“Sin escuchar mi posición se tomó la decisión, de una manera personal. Las instituciones y organizaciones de Potosí debían analizar la situación y mi postulación en torno a estas nuevas elecciones, tenía esa obligación moral con el pueblo potosino para tratar este tema. Me sorprende la decisión de Luis Fernando Camacho”, aseguró Pumari en una entrevista con radio Fides.

Luego, el cívico potosino recalcó que Camacho “ha pateado el tablero” de la coyuntura electoral con su decisión y reveló que las “puertas no estaban cerradas” para consolidar un binomio. Al final, Pumari explicó que hasta la pasada semana no estaba definido quién iría a la Presidencia en caso de ir juntos, ya que “el orden de los factores no altera el resultado”.

Ayer por la tarde, Comcipo se reunió de emergencia en la ciudad de Potosí. En la cita, Pumari dejó abierta la posibilidad de ser candidato a la Presidencia o la Vicepresidencia y admitió que “oportunidades como está, no las hay”. Dijo que la decisión que tomará será a nombre del departamento de Potosí y agradeció a las personas que le dijeron que no era tiempo para que sea postulante.

“Estamos hablando de candidaturas y ni siquiera hay una convocatoria a elecciones. Hablamos de candidatos y no hay todavía un calendario electoral (…) Debemos seguir luchando y si seguimos expulsando a líderes cívicos a candidaturas sin tener una fecha de elecciones sería cometer un error”, remarcó Pumari.

Al final, el líder de Comcipo insistió que analizarán “fríamente” la decisión que asumirá y que buscará consensos en todos los departamentos antes de decidir si será candidato o no. “Si hay consensos para asumir la Presidencia, lo vamos hacer, pero con consensos, no debe haber caprichos personales, sino consensos. Ahora no nos vamos a correr ni nos vamos a brindar. Incluso, si deciden en consenso que sea Vicepresidente, lo vamos a asumir”, remató.

Camacho y Pumari se unieron en el conflicto post electoral que terminó obligando a la renuncia de Evo Morales. Camacho, entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, y Pumari, líder de Comcipo, se unieron en La Paz días antes de la dimisión de Morales. Antes, en sus regiones, lideraron paros cívicos y bloqueos.

El quiebre no los coloca como enemigos. Ambos, por separado, dijeron que siguen siendo amigos y que no habrá enemistad entre quienes lucharon juntos para buscar la renuncia de Evo Morales.

Luego de confirmar su alejamiento de Pumari, el ex cívico cruceño anunció que una mujer será su acompañante de fórmula y para ese objetivo -dijo- visitará las regiones del país para encontrar a la persona ideal que le acompañará en el proceso electoral de 2020.

La posición del MAS

El MAS no se sorprendió por la ruptura de la alianza entre Camacho y Pumari. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, consideró que ambos personajes “buscan el poder” y que responden a partidos políticos de la derecha.

“No nos sorprenden las actitudes de (Luis Fernando) Camacho y (Marco) Pumari de postularse a las elecciones, esa era su verdadera intención. Por eso se han aventurado como cívicos mostrando su verdadera intención, llegar al poder. Indudablemente han utilizado los comités cívicos. A los del MAS, nos tiene sin cuidado las alianzas que están haciendo, como con el MNR”, remarcó Choque.

Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, solo se refirió a que el Gobierno es transitorio y que garantizará elecciones “libres y transparentes” para que exista un nuevo o nueva presidente en el país. La autoridad ratificó que la mandataria Jeanine Áñez no busca una candidatura.

EL DEBER / Ivan Alejandro Paredes Tamayo