CAN jugará la Liga Superior desde el 2020

Club Atlético Nacional (CAN) de Oruro ascendió a la Liga Superior de Voleibol, de la rama masculina, como el ganador del torneo clasificatorio que se jugó en la ciudad de Sebastián Pagador, donde el anfitrión ganó los tres compromisos y cerró su campaña con un triunfo sobre Universidad San Simón (Cochabamba) por 3-1. CAN obtuvo el primer lugar en calidad de invicto, por su paso venció a Universidad Cruceña (Santa Cruz) por 3-0, a Universidad Tecnológica Boliviana (UTB) de La Paz por 3-2 y a San Simón por 3-1 en compromisos que se celebraron en el coliseo de propiedad de CAN, donde los locales sacaron adelante cada encuentro. En el cierre de la jornada, CAN superó a San Simón con los parciales de 27-25, 22-25, 25-20 y 25-21 después de una hora, 52 minutos de juego. Después de ese cotejo, los voleibolistas orureños dieron la vuelta olímpica. Detrás del campeón (6, tres triunfos) y el subcampeón (5, dos victorias y una derrota), la «U» cruceña quedó como tercero con cuatro puntos (un triunfo y dos derrotas) y UTB con tres unidades (tres derrotas). Los orureños ocuparán el lugar del descendido Utepsa de Santa Cruz.

Fuente: eldia.com.bo