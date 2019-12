Carolina Ribera Áñez, la primera hija

Heredera. Creció en medio de campañas y proselitismos. Está de lleno en la arena política por influencia de sus progenitores. Es la hija mayor de la presidenta Áñez

Carolina estudió Odontología en Sucre, ejerció la carrera en Trinidad y de pronto cambiaron sus intereses y optó por seguir la carrera de Derecho, que actualmente cursa en la UAB de Trinidad. Está sumergida en las lides de la política desde hace dos años, es militante de Demócratas. Desde que su madre se convirtió en la presidenta del país, se mudó a La Paz, al principio hizo el papel de primera dama, hoy ya la mandataria tiene un equipo de protocolo.

Creciste en medio de la política, ¿cómo influyeron tus padres en tu decisión?

Mi padre Tadeo Armando Ribera Bruckner, vive en Trinidad y fue alcalde de la ciudad en 2005, mi madre siempre lo acompañó y nosotros crecimos viendo esa realidad.

Pero fue cuando mi madre comenzó su escalada en política que yo me fui interesando y contagiando de esa pasión. Ella estuvo 2006 como asambleísta constituyente para la redacción de la nueva Constitución Política del Estado, también fue miembro de la Comisión de Organización y Estructura para el nuevo Estado, desarrollándose como abogada en el poder judicial. Este primer periodo concluyó en 2008.

A partir de 2009, fue electa senadora representando al departamento del Beni por el partido Plan Progreso de Bolivia-Convergencia Nacional. Luego integró el Movimiento Demócrata Social (MDS), que le permitió ser legisladora desde 2015.

Cuando ella fue constituyente yo me enamoré de Sucre y por eso regresé a estudiar Odontología en la USFX.

¿Trabajaste como dentista?

Ejercí todo el tiempo desde que me titulé, menos este 2019, que ya me dediqué más a la universidad y a prepararme en temas de política. Hice un diplomado en Ciencias Políticas en Cochabamba y otros cursos a través de la CAF; siguiendo el ejemplo de mi madre, sin darme cuenta, me gustó.

Actualmente, formo parte del Comité Cívico del Beni; ahora estamos con un comité transitorio, porque estaba tomado por el MAS, así que he estado en todos los bloqueos y todas las actividades, y justo tocó esto de la asunción de mi madre y me mudé a La Paz con ella y mi hermano, desde entonces no nos hemos separado.

¿Sos como la primera dama?

Nunca soñamos con que ella sea presidenta, no se nos pasó por la cabeza, al principio fue un poco de susto, miedo y nervios. Susto por la responsabilidad y al mismo tiempo lo veíamos como un peligro por la coyuntura social y política.

Mi madre estaba en Trinidad en esos días, vivimos el paro animando a la gente. La postura firme de ella se ratificó en la lucha por el respeto del voto del referendo del 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a la reelección de Evo Morales, por eso ganó muchos enemigos en la Cámara alta.

Desde el 12 de noviembre no nos separamos. Al principio yo veía todo, su agenda y teléfono, ahora ya tiene asistente, personal de apoyo, su jefe de gabinete, pero es personal de presidencia, ellos no ven su ropa, en eso le doy una manito siempre.

Actué más como su asistenta en los primeros días que como la primera dama, soy la primera hija. Es mi deber apoyarla y estoy feliz de ver como el pueblo la apoya y las mujeres se sienten representadas por ella, eso es un gran orgullo como hija.

¿Te seguís ocupando de su vestuario y su maquillaje?

A ella le gusta más estar sobria, en el frío, pero en Trinidad, le gustan los colores encendidos.

Le encanta los brillos y el animal print y sus colegas le dijeron que no use eso, aunque esa es su esencia, por eso en los primeros actos usó un pantalón con brillos y luego ya no.

Le cuento que le mandaron de Santa Cruz, dos maletas de ropa, fue un lindo gesto, para que ella esté bien vestida, fueron los diseñadores Úrsula Cabrera, Érika Weise, Carla Quiroga, Daniel Ágreda, Narda Paredes, Claudia Mercado (accesorios), Olé y Pedro del Hierro. También envió ropa mi amiga Valeria Franco, la ‘sapita’, ella es de Trinidad también.

Estudio L que es la peluquería de mis amigas, Lorena y Diana, viajaron desde Santa Cruz a hacerse cargo de su cabello y su look, para que esté linda ese día. Bianca Foianini, le mandó dos cajas de brownies con la bandera boliviana.

Son detalles que nos llenó el alma, porque una mujer siempre es atacada por su físico, pocos miran lo que uno tiene en el cerebro.

¿Crees que es el tiempo de las mujeres?

En este momento tan histórico, es tiempo de las mujeres, no debemos dejar otros 40 años para que haya una nueva presidenta.

Ahora mi madre sentará bases para que su tiempo no sea en vano.

Yo rescato mucho de mi mamá que nos enseñó a ser sencillos, este cambio no es normal, pero tenemos los pies en la tierra y sabemos que es transitorio y luego será un lindo recuerdo.

¿Postergaste tus deseos de ser autoridad?

Yo estaba aspirando a algo sub nacional, primero por mi ciudad, como una concejalía en la Alcaldía. Prefiero empezar por mi departamento y de ahí saltar a la escena nacional.

Ahora tengo una visión de país con este salto de mi madre a la presidencia, me puedo animar. Estoy aprendiendo con la práctica.

Queremos ayudarla y dejar una huella hermosa que no se olvide nunca.