Castillo firma por 1 año y Añez espera una confirmación

sábado, 21 de diciembre de 2019 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Paola Calle / La Paz

The Strongest sumó ayer su primer refuerzo para la temporada 2020. El uruguayo Gonzalo Gabriel Castillo Cabral firmó contrato por un año. Los aurinegros también esperan sumar al boliviano Ricky Añez, quien explicó que espera una confirmación del club de Achumani. Además se espera el retorno del delantero Rolando Blackburn.

“Cerramos todo después del partido, estoy muy contento por esta oportunidad, un equipo muy grande reconocido en América y ya estaba esperando hace mucho tiempo, espero aportar lo mejor de mí”, aseguró el zaguero central de 29 años de edad que jugó en el Atlético Progreso de la primera división del balompié uruguayo.

El futbolista de 1,79 metros firmó su contrato luego del clásico que el Tigre venció por 3-2 a Bolívar, en el Siles.

En 2019, el futbolista disputó un total de 35 partidos con la casaca de progreso y acumuló 3.142 minutos de juego.

“Esta oportunidad de salir de mi país a un equipo grande es única y la verdad vengo con mucha hambre de salir adelante”, resaltó, entrevistado por Futbolmanía.

Ricky Añez

Una fuente del club atigrado confirmó que el futbolista charrúa estampó su rúbrica. No pasó lo mismo con la situación de Añez.

“Yo no puedo hablar nada hasta que no termine mi contrato con Oriente o hasta que salga en la página oficial de The Strongest. Cuando salga con gusto responderé”, aseguró el futbolista que terminó su relación con el cuadro refinero de Santa Cruz. Se espera también el fichaje de un delantero para 2020. Se negocia el retorno de Blackburn, quien dijo que le gustaría volver a vestir los colores del plantel de Achumani.

Fuente: paginasiete.bo