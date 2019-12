Combatiente de las FARC revela que participó en guerras y luchó en Montero

Facundo Molares Schoenfeld, ‘Camilo’, el guerrillero argentino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmó que participó en al menos dos guerras y que estuvo presente durante tres días de lucha en el Puente de la Amistad de Montero.

Su testimonio lo hizo el viernes por la noche al final de la audiencia cautelar cuando el juez Róger Salvatierra, por norma, le dio la palabra si es que quería hacer uso del derecho a su defensa material. Facundo habló durante casi cinco minutos frente al juez, y ante la comisión de fiscales integrada por José Carlos Viera, Adán Arteaga y Víctor Hugo Justiniano.

También estuvieron abogados de Defensa Pública y de las víctimas de Montero, específicamente de los fallecidos, Mario Salvatierra (55) y Marcelo Terrazas (41).

EL DEBER tuvo acceso al acta de la audiencia que duró más de tres horas y donde luego de los fundamentos de la Fiscalía y de los abogados, el juez ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Facundo Molares. “Yo estuve en el puente, lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo, ni nada; porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, porque también soy víctima”.

“Participé en dos guerras”

Molares siguió en su testimonio ante la mirada del juez, fiscales y abogados en el hospital Japonés. “Participé en una guerra, creo que participé en dos, y tuve la desgracia de unirme y estar muy cercano en la guerra también. Entonces, conozco el sufrimiento de la guerra y el sufrimiento de las personas. Sé la gravedad y lo demoledor que es para las personas la pérdida de un familiar. Entonces, para los familiares de las víctimas, quiero que sepan que sí tengo algo de humanidad. Me pongo en el lugar de las víctimas, porque siempre son las que más sufren en cualquier confrontación”, señaló.

En otra parte se refirió a las guerras en Colombia. “No soy ajeno al sentimiento de las víctimas. He visto con mis propios ojos el sufrimiento de un pueblo y me he solidarizado con el pueblo colombiano, especialmente por ver el sufrimiento. De mis antecedentes en Colombia, eso no es un secreto para nadie, eso está publicado en todas las formas posibles, está en Facebook, está en televisión”.

El acusado pide que no se lo juzgue por sus ideas sino por sus delitos. “Hasta donde yo conozco no tengo ningún delito ante la justicia de Colombia. Ojo, porque yo hice un pacto de un proceso de paz que resolvió un problema de guerra de más de 50 años. No fui iniciador de la guerra. Eso también que se tome en cuenta, y mis mayores respetos para todos los presentes y los familiares”, precisó.

Cuando el juez le dijo que si tenía algo más que decir, Molares expresó: “Yo siempre fui ideólogo y siempre fui forjador político. Nunca fue mi tarea la formación militar, siempre fue mi trabajo en el orden del trabajo político, en Argentina también y todo lugar donde yo me vinculo en cualquier actividad política. Yo siempre lo hago como formador político. Sobre mi experiencia en la guerra, no ha sido mi mayor voluntad ser instructor militar, siempre mi preocupación ha sido la instrucción política porque yo defendía siempre la fortaleza de las ideas”.

Así, el juez Salvatierra dispuso su permanencia en el Japonés hasta que una junta médica valore a Facundo Molares y determine su estado de salud y le otorgue el alta. Una vez que recupere la salud y no precise atención continua, deberá ser trasladado a Palmasola.

EL DEBER / Guider Arancibia Guillen