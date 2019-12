Copa: las personas que dieron la cara por el MAS, son las que estaban calladas por 4 años

17 de diciembre (Urgentebo).- En una entrevista con el periódico digital Urgente.bo, la presidenta del Senado, Eva Copa, manifestó que la responsabilidad del partido y de quienes están dando luces para sobrellevar la crisis en la que se ha sumergido el instrumento político son las personas que estaban calladas hace cuatro años, marginadas por quienes gobernaban.

“Muchos no se han creído capaces de poder llevar adelante esta situación tan difícil que atravesó el partido, pero nosotros no tenemos resentimiento, de igual manera los hacemos participar y consultamos con ellos. No puedo decir que somos una bancada unida, somos heterogéneos, con distintos pensamientos y también de diferentes sectores, pero las personas que dieron la cara por el partido, eran aquellas que estaban calladas estos cuatro años, y son los que están dando luces para salir de esa crisis institucional”.

Copa sostiene que no se aislará al ala dura del MAS ni a quienes estaban en el partido, pero insiste en que las bases esperan mucho de todos ellos.

“Las bases que nos siguen esperaban mucho de nosotros, pero más y sobre todo de los que siempre salían en prensa”, concluye.

Fuente: https://urgente.bo