Demócratas apunta a concertación para enfrentar al MAS

Costas al salir de declarar en la Fiscalía General del Estado, hoy, en Sucre. CORREO DEL SUR

El Movimiento Demócrata Social (Demócratas) apunta a una concertación para generar una gran alianza que haga frente al MAS en las próximas elecciones generales para “evitar el retorno del populismo que tanto daño hizo al país”.

El líder de Demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, abogó hoy en Sucre porque la oposición democrática consolide una alianza en las próximas elecciones generales y anunció que el Comité Ejecutivo de su partido se reunirá la próxima semana para definir la ruta a seguir en los próximos comicios, conversar con todos los actores políticos y las plataformas de los nuevos actores jóvenes.

“Esta fuerza política está dispuesta a dar un paso a un lado por el bien de los bolivianos, no me quita el sueño ninguna candidatura, me quita el sueño que retornen ciertas cosas del anterior Gobierno”, señaló.

Costas dijo que buscará la conformación de una concertación con todos los partidos, pero con la incorporación de nuevos valores, “de los héroes de las jornadas de conflicto, de donde surgieron liderazgos que tienen que ser incorporados en la política”.

Recordó que en las anteriores elecciones, Demócratas renunció a su candidato propio para dar oportunidad a otras siglas partidarias, se reunió con todos los políticos, pero fracasaron en la apuesta, lo que no tiene que repetirse ahora, según sus palabras.

“Para repetir el 21F tenemos que estar todos en una concertación, en una gran alianza, dejarse de protagonismos, intereses, pensar en Bolivia y por el bien mayor”, enfatizó.

Fuente: https://correodelsur.com