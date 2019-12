Después de tres años me levantaron el arraigo por un juicio sin pies ni cabeza. Arraigo que me impidió ir al entierro de mi hermana y me perjudicó en mi trabajo. Se van acabando las injusticias del MAS.





Fuente: Samuel Doria Medina por Samuel Doria Medina

