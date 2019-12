Díaz: «Pelearemos hasta el final por lo que soñamos»

El director técnico de Wilstermann aseguró que su grupo está enfocado en conseguir el título para lograr la clasificación a la Copa Libertadores como Bolivia 2

Intenta ser cauto. El director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, aseguró que su plantel está con la mira puesta en conseguir cuatro victorias para alzar el título y clasificarse como Bolivia 2 a la Copa Libertadores 2020. Su primera ‘final’ será este jueves (18:15) frente a Nacional Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

“Pelearemos hasta el final por lo que soñamos”, enfatizó Díaz este martes, en conferencia de prensa ante medios cochabambinos, en la recta final del campeonato en el que pueden coronarse como campeones, si es que ganan todos sus encuentros y Bolívar –es el líder- tiene un tropiezo en su camino que llegará su fin este 29.

Después de medirse con la banda roja, tendrán que enfrentarse a Sport Boys, luego a Royal Pari y, por último, a Oriente Petrolero. “Nosotros tenemos dos objetivos muy claros y ambos son muy complicados, desde todo punto de vista. Este plantel ha hecho un gran torneo, no puedo reprocharles ni juego ni actitud”, agregó el entrenador argentino.

Díaz reconoce que el apoyo de la hinchada aviadora ha sido clave e indica que valoran el respaldo. Además, comentó que cada uno de los integrantes del club están cumpliendo su función. “(Nosotros) Les estamos transmitiendo a los futbolistas de qué manera podemos ganarlo”, agregó Díaz.

Después de que se realizaron varias observaciones al arbitraje del lance contra The Strongest (1-1), Díaz prefiere no explayarse en sus declaraciones. “Vi el partido otra vez y hubo muchas situaciones en las que nos perjudicaron y no está bien, quiero equidad para todos. Debo ser cauto al momento de declarar porque quiero que todo trascurra con normalidad, pero es bastante complejo y espero que no ocurra nada extraño”, concluyó.