Diputado Barral propone cancelar por urgencia el receso de fin de año; «los legisladores cobramos un mes sin trabajar»

“Ese mes (de los conflictos) sin reponerlo igual se nos ha pagado. No me parece justo que te paguen 20.000 bolivianos de no haber hecho nada”, sostuvo el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral.

Diputado Barral propone cancelar por urgencia el receso de fin de año del Legislativo