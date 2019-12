El escandaloso divorcio de Frank Sinatra acusado de «crueldad mental» y su amorío con Ava Gardner

La pareja se casó el 4 de febrero de 1939 en el templo de Our Lady of the Sorrows en Jersey. Luego, se mudaron a un modesto departamento en Nueva York. Por entonces, Nancy trabajaba como secretaria. Frank todavía era un músico con empuje. Tuvieron tres hijos: Nancy, Frank Jr. Y Tina. Pero la infidelidad siempre estuvo presente entre ellos.