El Gobierno responde a López: “Le teme a la justicia que su partido MAS dejó en el país”

La Paz, Oxígeno.– El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, afirmó el jueves que la exministra de Comunicación, Gisela López, teme la justicia que su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), dejó en el país tras 14 años de Gobierno, razón por la que -a su juicio- no emite ninguna declaración desde su exilio en Argentina.

López, junto con 22 personas, es acusada por corrupción en la firma de contratos con la empresa mexicana Neurona.

La exministra de Comunicación viajó a Argentina el pasado 22 de noviembre, según el Gobierno, para evadir la justicia.

«Esta señora, que no tiene autoridad moral no se anima a hacer ninguna declaración, por eso se oculta en las redes sociales, incluso con un grupo de amigos creó una empresa con una de sus funcionarias a la que luego nombro gerente de una «transnacional» mexicana Neurona, donde se depositaron 12,5 millones de bolivianos. Seguramente la ministra de Comunicación (Lizárraga) mostraran los productos que realizaron y que es una vergüenza», explicó Santamaría.

La autoridad dijo que el accionar de López es un delito tipificado como uso indebido de bienes, favorecimiento y corrupción que amerita una investigación y como «teme sentarse en el banquillo de los acusados, prefiere huir, marcharse a la Argentina y ponerse a buen recaudo».

El fin de semana, la exministra de Comunicación, a través de su cuenta de Twitter, señaló que fue “linchada mediáticamente” sin tener si quiera, dijo, un requerimiento para apersonarse a la Fiscalía por el llamado ’caso Neurona’.

“(…) Yo no he sido «requerida por la justicia» hasta hoy, Navidad. He sido linchada mediáticamente. He sido hostigada, amenazada y me ha dado muerte civil el golpismo. Pero no tengo siquiera requerimiento para declarar ante Fiscalía”, señaló López a través de la popular red social.