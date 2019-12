El secuestro y la extorsión de migrantes: el atroz negocio de los narcos en Reynosa

“Estuvimos encerrados cuatro días en que me golpearon, me violaron no sé cuántas veces… al segundo día ya estaba resignada, pensé que me iban a matar”, cuenta. Así aplicaron su castigo los verdugos porque la cuñada de Yaíma, residente en Miami, no disponía de los dos mil dólares que exigían por la liberación de ambos. Los soltaron moribundos en una carretera baldía donde recibieron el auxilio de una vecina para continuar su travesía.