EL VOTO PARA UN CANDIDATO CAMBA/CRUCEÑO: Esto va a doler un poco pero creo que es muy necesario poner en contexto este tópico por que el concepto del candidato a presidente camba ha regresado con fuerza y sobretodo con soberbia arrasadora. Quiero empezar diciendo que yo sí quiero un presidente camba (bueno, yo feliz, ahora tenemos una presidente camba que además está de lujo, ella y su equipo), pero no lo digo por un tema étnico ni racial, no es por la arenga sino para tener la oportunidad de mostrar al resto del país que desde acá también existen personas y líderes idóneos, en mi caso en las elecciones pasadas yo voté por Oscar Ortíz y además previo a las elecciones expresé reiteradamente que votaría por él adjuntando un sinfín de valores que al menos a mí me convencieron y además de ello era candidato camba, es decir a mi parecer se alinearon los planetas en lo que a mi preferencia política respecta.

Quiero volver un poco atrás algo que odio realmente y algo que he criticado mucho pero no puedo olvidar los estrujones de cara y las representaciones agudas que recibimos los que no estuvimos de acuerdo con el famoso «voto útil», eso no paró ahí en campaña sino que después de las elecciones siguieron representándonos llegando hasta acusarnos de culpables por la desgracia del país, con burlas y soberbias como «ahí está por no votar por Mesa estamos jodidos» «dónde están los que votaron por Ortiz?» es decir, no pararon de estrujar, en respuesta a esto les devuelvo la pelota en su cara de pelotudo/a pues justamente el abrir el voto genera pluralidad en el parlamento lo que ha permitido que Jeanine Añez sea hoy la presidente del Estado, sin esa pluralidad estaríamos más jodidos que nunca, pero buej! ya pasamos esa etapa oscura y dura.

Me llama mucho la atención y es lo central que quiero expresar que haciendo cuentas y combinando ecuaciones, vienen a ser exactamente una mayoría de los mismos que con soberbia y «solemnidad» hablaban de votar por Mesa dijqué pa’ salvar la democracia, la mayoría de los mismos que nos destrozaron por votar por Ortiz (un candidato camba) los que ahora gritan y zapatean diciendo «hay que votar por un camba» «es que no quieren un presidente cruceño» «prefieren un colla antes que aun camba» pues esos mismos son los que nos decían «voten por Mesa» «no perjudiquen», a ellos les pregunto: Es Mesa CAMBA? Se olvidan todo el ataque a esta región cuando era presidente? Se acuerdan de que nos tildaba de provincianos? No, parece que no se acuerdan.

Hoy, en este minuto antes de apretar el botón publicar deseo de corazón que Luis Fernando Camacho se re encause en un proyecto de país y que tenga una candidatura fuerte, si vuelve a las rieles del tren me subo y tendrá mi voto. Si estuviera cerca le sugeriría que despida a todos los que hasta ahora lo rodean y lo aconsejan y que apele a su intuición, esa que nos llevó a la liberación del país.

A los «solemnes» sólo puedo responderles con una expresión en inglés y no es que yo sepa inglés pero transmite todo lo que les quiero decir: «LIVE AND LET DIE»

Firma, un opinólogo y un mal agradecido.





Fuente: Julico Jordán