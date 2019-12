Elecciones: Informe de UE observa actas con datos inusuales y otras que debieron anularse

Erbol / La Paz

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) reveló su informe de las elecciones del 20 de octubre, en la cual se detalla sus observaciones al cómputo y resultados electorales, como actas con datos inusuales y otras que debieron ser anuladas.

“Coincidimos con las conclusiones de la OEA, eso estamos de acuerdo, pero lo importante de mirar adelante, organizar elecciones”, dijo Jorg Shreiber, delegado de la UE al momento de entregar el informe.

El texto señala que, dada la preocupación por los resultados electorales del 20 de octubre, la Misión hizo un estudio de alcance limitado en el cual se hicieron los hallazgos.

La misión europea observó “actas electorales con un número inusualmente elevado de votos nulos, votos en blanco y una participación del cien por cien de los electores”.

Se identificó 105 colegios electorales con el 100 por ciento de los votos para Evo Morales.

Para explicar esto, el informe señaló que podría ser, “en algunos casos”, debido el “voto comunitario”, descrito como la situación en que “los votantes son presionados a votar de acuerdo con las preferencias de su comunidad”.

Sin embargo, la UE advirtió que en otros casos “los resultados fueron discordantes en relación con los de las mesas de sufragio adyacentes”.

Destacó que hubo una “concentración de anomalías en el departamento de Potosí”.

Respecto a Potosí, el informe dice que, según el presidente del TED, se quemaron más de 200 actas electorales durante el incendio tras elecciones, por lo que se utilizaron fotografías del TREP como sustitución, pero -según la UE. eso “no está permitido por la Ley del Régimen Electoral, que requiere de dos copias de los originales en los casos en que falte el acta electoral original”.

Actas que no fueron anuladas

En otra observación, la Misión señaló casos en que actas debieron ser anuladas, pero las autoridades electorales no lo hicieron.

Entre estas actas que debieron ser anulados, la UE registró casos donde se agregó votos al MAS; mesas en La Paz donde los jurados electorales habían solicitado la anulación de la votación por fraude y que no fueron anuladas por el Tribunal Electoral Departamental; actas donde no había resultados o no tenían las firmas de los jurados electorales; actas ilegibles; y fotografías de las actas tomadas en vez de las originales.

También se detectó errores como, por ejemplo, que en algunas actas los resultados de la elección presidencial se habían rellenado en el apartado para la elección de diputados uninominales y viceversa.

El informe aclara que, si bien estos problemas se originaron en las mesas de sufragio, los tribunales electorales “hicieron dejación de su responsabilidad de verificar las actas y decidir sobre su validez”.

También se detectó “numerosos errores aritméticos que no se corrigieron y otros fueron corregidos por el personal informático, pero no de forma sistemática y sin que mediara supervisión de las autoridades electorales”.

El caso de Beni

Asimismo, la Misión se refirió al caso de cuatro actas que fueron anuladas primer en Beni y luego revalidadas por el TSE.

Señala que el Tribunal Electoral beniano anuló correctamente esas actas (lo que implicaba una repetición de votación), pero igual el Tribunal Supremo decidió validar esas mesas.

La UE señala que esa “decisión no se ajustó a la ley y demostró la voluntad del TSE de proclamar los resultados presidenciales lo antes posible”.

Tomando en cuenta ese caso y los anteriores, el texto concluye que “el proceso de verificación de actas con irregularidades fracasó rotundamente”.

TSE deficiente

Además de haber identificado dejación de las autoridades electoral en las verificación de actas y las acciones del TSE para proclamar resultados lo más antes posible, la UE señaló que la proclamación de resultados se hizo fuera de plazo.

“La proclamación de resultados se realizó fuera de plazo y sin previo aviso a los observadores o delegados de partidos en contravención a la Ley del Régimen Electoral. Este es otro ejemplo del deficiente desempeño del TSE así como de su mala estrategia de comunicación”.

INFORME COMPLETO