Elton John reveló por qué tuvo que usar pañales durante un show en Las Vegas

“Sí, es cierto. Una noche, él y yo estábamos tomando cocaína en el hotel Sherry-Netherland de Manhattan y a eso de la una y media de la mañana, suena el timbre de la puerta. Me llevó unos diez minutos para acercarme a la puerta y mirar por la mirilla a ver quien era.” Detrás de la puerta estaba Andy Warhol -el famoso artista plástico que lideró el movimiento artístico conocido como pop art. “Lo miré a John y dije ‘es Andy Warhol’ y John me miro y hizo esto» contó el artista mientras se cortaba el cuello con el dedo indice, señalando que John no quería dejarlo entrar. “Ese Andy andaba con una cámara para todos lados y no hay nada que fuera privado o demasiado personal para él”, explicó el músico.