En menos de 24 horas, tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Estefaní J. (de 30 años) fue herida 41 veces con un cuchillo por su esposo en Cochabamba. Yenifer E. R. (21) fue apuñalada 88 veces por su novio en Santa Cruz. En Tarija, una mujer de 30 años aún no identificada fue asesinada por su concubino con dos disparos.

Con éstos, la cifra de casos de feminicidios en este 2019 se eleva a 114, según un registro elaborado por Página Siete. Los tres casos más recientes se reportaron en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

Estefaní recibió 41 puñaladas

“El jueves, cerca de las 13:00, Salomón M. Ll., de 27 años, se apersonó a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para confesar que había matado a su concubina, Estefaní, porque no había llegado a su casa durante dos días”, informó la directora de la Felcv de Cochabamba, Rocío Rivas.

Salomón declaró que ella apareció en su casa el miércoles junto a su hija de casi tres años. “Discutimos toda la noche, al día siguiente seguíamos peleando hasta llegar a las agresiones físicas, ella quiso rasguñarme y no me dejé. Agarré un cuchillo de la mesa y me puse nervioso (…) le corté el cuello, comenzó a sangrar y terminé degollándola”, confesó el agresor.

Relató que su pequeña hija fue testigo del hecho y para distraerla le dio un teléfono celular. Contó que luego de perpetrar el crimen, se bañó y se alistó para llevar a la niña a la guardería.

Luego de escuchar el relato, personal de la Felcv acudió a la casa donde la pareja vivía en alquiler, en la avenida 6 de Agosto. Allí hizo el levantamiento legal del cadáver de la víctima.

Según Rivas, el cuerpo sin vida de Estefaní tenía múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante. Tras el examen forense se determinó que la víctima tenía 41 puñaladas “en el cuello, el vientre y las extremidades superiores”.

De acuerdo con la fiscal asignada al caso, la escena del crimen fue alterada y se verificó que el autor limpió el cuarto. Pese a este hecho, la Policía halló manchas de sangre. Ayer, el agresor se sometió a un proceso abreviado y fue condenado a 30 años de cárcel.

Con el caso de Estefaní, la cifra de feminicidios en Cochabamba se eleva a 24. Según la directora edil de Género y Generacional, Carolina Orías, 15 niños, que son hijos de víctimas de feminicidio, quedaron desamparados desde 2018. “El impacto es muy fuerte, hay abandono”, dijo.

En Cochabamba, según la Felcv, también se registró en las últimas horas un intento de feminicidio. Según las versiones de los familiares, Jorge C. discutió y golpeó con un azadón a su esposa Trifonia F. M. en su casa.

“Ella presenta heridas en las extremidades superiores, además tiene hematomas y equimosis en el rostro, y una herida producida por un objeto punzocortante”, detalló la jefa policial. Añadió que el agresor pensó que había matado a su esposa y se quitó la vida.

Yenifer recibió 88 puñaladas

En la ciudad de Santa Cruz, Yenifer, de 21 años, fue asesinada con 88 puñaladas por su pareja, Cristhian, de la misma edad. Según el reporte preliminar, luego del hecho el hombre se quitó la vida con 12 cortes. La víctima deja un hijo en la orfandad.

Este caso de feminicidio seguido de suicidio se registró el pasado jueves en el motel Karamelo, ubicado en Villa Primero de Mayo de la capital cruceña.

El director de la Felcv, Paúl Saavedra, informó que la pareja aparentemente ingresó a la habitación 16 del motel cerca de las 17:00. Poco después, una de las trabajadoras del establecimiento escuchó gritos y una pelea en el cuarto. Ante esa situación, la mujer llamó a la Policía.

La recepcionista del lugar contó que ante los gritos se acercó a una de las ventanas de la habitación y vio cómo Cristhian sacó de su mochila cuchillo de cocina y comenzó a atacar a su pareja, según el portal Clave 300.

La trabajadora dijo que no ingresó a la habitación por miedo y de inmediato llamó a la Policía.

Saavedra aseguró que primero llegó el patrullero de la zona. El uniformado encontró sin vida a Yenifer y Cristhian y dio parte a la Felcv. “El personal de esta unidad acudió al lugar, intervino y evidenció el hallazgo de los cuerpos”, sostuvo el jefe policial.

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue para la autopsia legal. Según informe médico, Yenifer sufrió 88 lesiones punzocortantes en el tórax, el abdomen, el dorso y las extremidades superiores e inferiores. Cristhian presentó 12 cortes en el tórax anterior y en las manos.

Dolor en Tarija

Ayer, cerca de las 15:00, la Policía reportó un nuevo caso de feminicidio en la zona de Villa Abaroa, de la ciudad de Tarija. Una mujer de 32 años de edad fue asesinada con dos disparos por su pareja, quien fue identificado como un policía.

La víctima dejó a un niño de 10 años en orfandad. Según la investigación preliminar, el pequeño fue testigo del crimen.

Vecinos del lugar contaron que luego de intentar ingresar a la habitación de la mujer, sin lograrlo, el hombre rompió un vidrio de la casa y se fue. Sin embargo, minutos después el agresor retornó con un arma, se acercó a la ventana y disparó a su esposa.

De acuerdo con el portal lavozdetarija.com, cuando los vecinos vieron al agresor caminando con un arma, se refugiaron en sus casas por miedo. Aún se espera un reporte oficial de este hecho luctuoso.

Dos mujeres se quitan la vida tras años de maltrato constante

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) a nivel nacional reportó que en los últimos días hallaron los cadáveres de dos mujeres que se quitaron la vida; según testigos ambas sufrían constantemente violencia física y psicológica. Los dos casos se registraron en Santa Cruz y son investigados.

El director de la Felcv nacional, Wálter Miranda, explicó que uno de los casos se registró el miércoles en la urbanización Los Lotes, de Santa Cruz.

Policía llegó a la casa donde se registró el crimen en Tarija.

“Aparentemente, la mujer, su pareja e hija fueron a un restaurante. Ahí discutieron por el comportamiento de su hija. Ella salió del lugar enfurecida llevando a su pequeña”, dijo. Añadió que cuando la mujer llegó a su casa, hizo dormir a su hija y se quitó la vida. “El esposo refiere que luego la llevó al hospital”, dijo. Ahora el hombre está aprehendido y el caso está en investigación. Según testimonios de familiares, la mujer sufría violencia.

Se informó, además, que se halló el cadáver de una mujer en el barrio La Morita. El reporte indica que ella fue víctima de flagelo. Su esposo fue aprehendido.

