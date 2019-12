Encuesta: Pumari, Camacho y Andrónico tienen 16% de intención de voto

Marco Pumari, Andrónico Rodríguez y Luis Fernando Camacho concentran el 48% de intención de voto. Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), logra el 14%, según la reciente encuesta que Mercados y Muestras realizó para Página Siete.

Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), logra el 16% en preferencia electoral. El mismo porcentaje (16%) obtiene Rodríguez, vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, también logra el 16% de intención de voto.

Pumari y Camacho fueron los líderes cívicos que más se destacaron en las movilizaciones que se desencadenaron desde el 20 de octubre. El segundo renunció a la presidencia del comité el 29 de noviembre, con el fin de entrar de lleno al ruedo electoral e ir de candidato a la Presidencia.

Pumari, en cambio, no renunció a su cargo. El líder es recordado, entre otras acciones y declaraciones, por la frase: “Con dignidad no se come, pero se vive, carajo”.

Mesa, quien logra el 14%, ratificó desde España su candidatura a la Presidencia. “Sí, sí, yo voy a ser candidato en las próximas elecciones”, afirmó el expresidente en declaraciones a la prensa durante la cumbre del clima COP25 en Madrid.

Chi Hyun Chung, excandidato del Partido Demócrata Cristiano, logra el 10%. Ese partido decidió que Chi ya no sea su postulante. Chi, no obstante, afirmó que está en “tratativas” para ir a los comicios con otra sigla.

El 12% de los consultados optaron por la opción no sabe, no responde, el 8% optó por “otros” líderes, y otro 8% dijo que no votaría por “ninguno” o que sufragaría blanco o nulo.

El mejor líder

Consultados sobre quién es el mejor líder para “pacificar el país y reconciliar a todos los bolivianos”, el 17% dice que Pumari, el 15% expresa que “ninguno”, el 14% asegura que Camacho, el 13% menciona a Rodríguez, otro 13% indica que es la presidenta transitoria Jeanine Añez, el 9% dice que Mesa, el 7% Chi, el 6% afirma que no sabe o no responde, y el 6% menciona a otros líderes.

A la pregunta sobre cuál de los líderes es el mejor para “crear empleo y mejorar la economía”, el 14% dice que “ninguno”, el 12% afirma que Mesa, otro 12% expresa que Camacho, el 11% manifiesta que Rodríguez, otro 11% Chi, un 11% menciona a Pumari, el 8% dice que no sabe no responde, y el 20% cita a otros líderes.

Consultados sobre cuál de los líderes es mejor para “defender la democracia”, el 25% dice que Camacho, el 15% afirma que es Pumari, el 13% expresa que “ninguno”, otro 13% manifiesta que Rodríguez, 10% responde que Mesa, el 8% asegura que Añez, el 6% dice que Chi, el 5% no sabe, no responde, y el 5% menciona a otros líderes.

La ficha técnica

Muestra El marco de muestreo utilizado fue la información del padrón electoral para elección presidencial 2019. De acuerdo con este padrón, el porcentaje de población de las ciudades capitales más El Alto es el 54% y de las provincias es el 46%.

Entrevistas La encuesta se realizó a nivel nacional urbano. La muestra total fue de 800 casos, el tamaño de muestra de acuerdo al teorema de intervalos de confianza tiene un margen de error esperado de ± 3,47% y una confiabilidad de 95%. La muestra se distribuyo en las 9 capitales de departamento más la ciudad de El Alto.

Sistema El sistema de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, probabilístico, polietápico estratificado y por cuotas.

Departamental Debido al tamaño de muestra asignado por departamento y por municipio (proporcional a su peso poblacional) el resultado de los datos debe ser considerado a nivel nacional. A nivel departamental o municipal los errores esperados son muy altos.

Fecha del trabajo El trabajo de campo se realizó el martes 26 y miércoles 27 de noviembre de 2019.

Público objetivo La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Estas personas fueron encuestadas en sus hogares.

Punto de vista

Jorge dulon Analista político

“Hay una polarización de candidaturas”

Hay una polarización de candidaturas desde un punto de vista ideológico. Hay una extrema derecha que está liderada por Camacho y Pumari. Juntos podrían representar incluso un 30% y al otro lado está una izquierda populista del MAS, que también representaría un porcentaje similar si es que se suman los porcentajes de las distintas opciones a las candidaturas.

Esto es interesante porque en todo caso se abre la posibilidad de que exista un centro, un centro hacia la derecha o hacia la izquierda, que está representado en este caso por Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa, que tiene ese 14% de preferencia.

Entonces ahí podrían ingresar incluso algunas otras opciones que no necesariamente están concebidas en las encuestas, como por ejemplo Samuel Doria Medina o incluso algún candidato de Demócratas, y esto hace que el panorama se vuelva más interesante aún, ya que podría haber una diversidad de candidaturas para que la gente pueda elegir en virtud sobre todo a las propuestas que se den de acuerdo a las líneas ideológicas mencionadas.

Si las elecciones fueran el domingo y habría estos resultados, definitivamente habría segunda vuelta. Es decir, la posibilidad de que haya un centro democrático abre la posibilidad también de que haya un balotaje.

Página Siete / La Paz