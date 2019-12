Estrenos de Netflix para enero de 2020, más de 40 producciones para todos los gustos

Netflix quiere empezar el 2020 con el pie derecho y por eso ha preparado una buena cartelera de series y películas junto a documentales para entretenernos a lo largo del mes.

Pero no vamos a extendernos más y por eso aquí verás todo el catálogo para el primer mes del 2020. Atento a la fecha de lanzamiento de cada título.

Series que serán estrenadas en Netflix para enero de 2020

– The Circle, para el 1/01

– Spinning Out, para el 1/01

– Mesías, para el 1/01

– Los ladrones del bosque, para el 2/01

– Anne with an E, temporada 3, para el 3/01

– Drácula, para el 4/01

– The Blacklist, temporada 6, para el 5/01



– Giri/Haji, para el 10/01

– Medical Police, para el 10/01

– Scissor Seven, para el 10/01

– Until Dawn, para el 10/01

– Zumbo’s Just Desserts, temporada 2, para el 10/01

– AJ and the Queen, para el 10/01

– Titanes, temporada 2, para el 10/01

– Grace and Frankie, temporada 6, para el 15/01

– Ares, para el 17/01

– Nailed it! Germany, para el 17/01

– Sex Education, temporada 2, para el 17/01



– Las escalofriantes aventuras de Sabrina, temporada 3, para el 24/01

– The Ranch, temporada 4, para el 24/01

– Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, temporada 2, para el 24/01

– La novia fantasma, para el 24/01

– Next in Fashion, para el 29/01

– BoJack Horseman, temporada 6 parte 2, para el 31/01

– I Am a Killer, temporada 2, para el 31/01

– Diablero, temporada 2, para el 31/01

– Ragnarok, para el 31/01

Películas que serán estrenadas en Netflix para enero de 2020

– Lucy, para el 1/01



– Los Picapiedra, para el 1/01



– La saga Bourne, para el 1/01



– La teoría del todo, para el 1/01



– Todas las pecas del mundo, para el 3/01

– I Feel Pretty, para el 15/01

– A traición, para el 17/01

– Peter Rabbit, para el 18/01

Documentales que serán estrenados en Netflix para enero de 2020

– El sexo en pocas palabras, para el 2/01

– Tut Tut Cory bólidos, para el 4/01

– Cheer, para el 8/01

– The InBESTigators, temporada 2, para el 10/01

– Harvey Girls Forever, temporada 4, para el 10/01

– ¡Guau, qué amigo!, para el 13/01

– Kipo and the Age of Wonderbeasts, para el 14/01

– Hip Hop Evolution, para el 17/01



– Fiesta de palabras, temporada 4, para el 21/01