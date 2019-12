Eva Copa al MAS: Será el pueblo boliviano el que juzgue, lo único que he buscado es pacificar al país

La senadora remarcó que no se aferra a ningún cargo público.

La presidenta del Senado, Eva Copa. Foto: RTP

La Paz, 17 de diciembre (ANF). – La legisladora Eva Copa, respondió este martes a los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que plantearon su reemplazo por el senador Pedro Montes en la presidencia del Senado y afirmó que, desde su asunción al cargo, lo único que hizo fue trabajar por la pacificación del Bolivia y remarcó que será el pueblo boliviano “quien juzgue su trabajo”.

“Serán mis colegas los que decidan qué va a pasar con el cargo. He actuado con verdad y justicia. Lo único que he buscado es pacificar el país. Será el pueblo boliviano quien nos juzgue de acuerdo a las decisiones que hemos tomado por el bienestar de Bolivia, lo único que he buscado desde la presidencia es pacificar el país”, aseveró.

Copa, que representa a la ciudad de El Alto y es dirigente de las juventudes del MAS, remarcó que no se aferra a su cargo de presidenta del Senado, empero aclaró que desde que fue elegida, hace un mes, actuó con “la verdad y justicia” por el bienestar del territorio nacional.

“Nunca me ha aferrado nada, no tengo por qué hacerlo. He actuado con verdad, con justicia y lo único que he buscado es pacificar el país porque ha vivido una crisis terrible”, agregó.

Hace un mes, la Cámara de Senadores eligió a Eva Copa como presidenta del Senado en remplazo de Adriana Salvatierra que renunció a ese cargo. Además, el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes fue designado primer vicepresidente, y es a quién la dirigencia de los cocaleros de las seis federaciones del Chapare (Cochabamba) proponen como titular del legislativo.

Copa desató polémica dentro del MAS. La semana pasada aseguró que la senadora Adriana Salvatierra, también de este partido político, renunció a la sucesión constitucional para evitar la reactivación del juicio de responsabilidades en contra de su padre, el exministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, vinculado al caso de los tractores agrícolas

La senadora afirmó que la decisión de la Salvatierra dejó “cojo” al MAS durante la crisis política y social, tras las elecciones anuladas del 20 de octubre y la posterior renuncia de Evo Morales.

En aquella oportunidad, Copa pidió a los militantes de su partido político “analizar” la posición de la legisladora que, en su criterio, “negoció” la sucesión constitucional por intereses personales.