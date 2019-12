Evo Morales tiene 47 querellas abiertas en tribunales de La Paz

El proceso por sedición instaurado en contra del expresidente Evo Morales Ayma es el último eslabón de una larga cadena de casos y denuncias judiciales que llegan a 47 procesos en total, desde 2004, según el portal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Este último caso, tiene como demandado a Juan Evo Morales Ayma y Faustino Yucra Yarhui, por el audio que reveló el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el 26 de noviembre. Se trata de una conversación entre el dirigente y el expresidente para cercar las ciudades. Por este hecho se creó una asociación de víctimas que están representados por dos abogados. Uno de ellos, Víctor Vargas, informó que desde que presentaron la denuncia, la Fiscalía no los notificó de los actuados, pese a ser denunciantes. Aseguró que el Ministerio Público no quiere ni tiene interés en investigar al expresidente.

El último caso está cifrado con el número 20323730. La causa fue abierta el 26 de noviembre, seis días después de la denuncia de Murillo y está en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Décimo y los fiscales designados son: Mario Rea Salinas, Willy Rojas Casas y Ruddy Terrazas Torrico.

Este último informó el martes que la comparecencia del exmandatario a una declaración “está en análisis” y que por el momento se seguirá con el avance de las investigaciones con otros actuados que tienen hasta recibir la pericia del audio entre Morales y Yucra.

Destitución

Por esas acciones de los fiscales, el abogado Víctor Vargas adelantó que pedirán la renuncia del fiscal general, Fausto Lanchipa, y el departamental de La Paz, Williams Alave, porque entre ambos truncan la investigación.

“Hasta el momento no han realizado nada, la casa encontrada en Achumani es una cortina de humo que tiene el objetivo de beneficiar a los verdaderos responsables, cómo no van a poder encontrar al dirigente y pedir la extradición del expresidente, aquí está claro que ellos no quieren investigar y por el contrario obstaculizan todo”, refirió Vargas.

Para respaldar sus afirmaciones, recordó el caso TSE en el que el fiscal Ronald Chávez ocultó actuados para favorecer la evasión del exasesor de los vocales Sergio Martínez y que cuando fugó recién los fiscales actuaron contra su propio colega.

El expresidente no cuenta con un abogado patrocinador en La Paz. El jurista Gastón Velásquez recordó que él atendió dos casos del expresidente y que eso fue todo en el trabajo que realizó para el exmandatario. Velásquez estuvo en el denominado caso Zapata y luego en el del menor que fue presentado como hijo de Evo Morales, este último no ingresó a juicio.

Los casos

En abril de 2004, Evo Morales enfrentó el primer caso por difamación y el mismo se encuentra en el Juzgado de Sentencia Tercero. Fue el primer caso, desde esa fecha se anotan otros 46 procesos judiciales, algunos de ellos figuran como “archivado”.

En 2009 hay ocho casos, cinco por amparo constitucional; un juicio ordinario; otro por beneficios sociales y un juicio que figura como “otros”. En 2010 figuran siete procesos, seis por amparos constitucionales y uno como juicio ordinario, que está en la ciudad de El Alto.

En 2011 se presentaron dos casos de amparo constitucional que están ventilándose en la Sala Penal primera y tercera, respectivamente. En 2012 hay siete casos que figuran en el banco de datos del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), tres por “orden instruida”; una acción popular; un amparo constitucional; otra de acción de cumplimiento y un juicio ordinario.

En 2012 son dos casos, uno de amparo y otro de acción de cumplimiento. En 2014 cuatro casos, dos en coactivo social, un amparo y una acción de cumplimento.

EL DEBER / Marco Antonio Chuquimia Huallpa