Evo responsabiliza al Gobierno por inconvenientes en trámites ante el Consulado en México

El expresidente habla de una espera prolongada y de un corte de sistema en las oficinas diplomáticas de Bolivia en México

03/12/2019



El expresidente Evo Morales cuando llegó a México.



EFE/ Archivo

El presidente Evo Morales denunció este martes, a través de su cuenta de Twitter, supuestos problemas para ejecutar trámites en el Consulado de Bolivia en México, que dijo son una vulneración de sus derechos al responsabilizar de los inconvenientes al gobierno de la presidenta de Jeanine Áñez.

Morales dijo que junto con el exvicepresidente Álvaro García Linera esperaron “1 hora y 45 minutos en el Consulado de #Bolivia en #México para tramitar el reconocimiento a nuestro apoderado para que presente nuestra Declaración Jurada ante la Contraloría General del Estado” (sic).

Acompañó esa queja con otro tuit en el que afirma que “según información de funcionarios, por instrucciones de la Cancillería en La Paz se cortó el sistema solo en México y nos rechazaron el trámite para cumplir con las normas. Así se vulneran los derechos”.

Pero no solo reclamó ese supuesto corte de sistema, sino que además dijo que cuando ambos exmandatarios empezaron a tramitar sus pasaportes la semana pasada, se les solicitó hacerlo por escrito, pese a que, según él, no había ese requisito, y que no todavía no tienen respuesta.

“La semana pasada comenzamos con Álvaro a tramitar nuestros pasaportes en México, nos piden hacerlo por escrito, requisito que no existía y hemos cumplido, no tenemos respuesta. Esto vulnera el derecho a la ciudadanía e identidad. Así se vive la dictadura con un gobierno de facto”, publicó el exmandatario.