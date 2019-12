Familia de víctima de feminicidio en el trópico recurrió a guardia privado

“Me ha pegado con puñetes y patadas, me metió debajo la cama, me roció con gasolina y me prendió fuego”, esas fueron las últimas palabras que alcanzó a decir Sonia Mamani Achata (23), víctima de feminicidio, mientras era trasladada a un centro médico. El hecho se produjo en la zona de Ivirgarzama en el trópico de Cochabamba el domingo por la madrugada.

La mamá de la víctima, Santusa Achata, pidió que la Policía retorne al trópico para investigar este delito. “Como no hay policías un guardia privado nos ayudó con el traslado del asesino de mi hija. El dueño de casa evitó que escapara”, señaló.

La directora departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rocío Rivas, informó que el levantamiento legal del cadáver se hizo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Los padres de la víctima llegaron con el cuerpo de su hija y con el aprehendido a dependencias de la Felcc, es de estos ambientes que trasladamos el cuerpo al IDIF para la autopsia correspondiente”, informó Rivas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En el departamento de Cochabamba, según datos del Ministerio Público, de enero a la fecha se registraron 25 casos de feminicidio, por lo que Cochabamba ocupa el segundo lugar con más casos reportados a nivel nacional.

Según el informe policial, el presunto autor del hecho, Amadeo M. E. (34), cuenta con antecedentes policiales por narcotráfico y violencia intrafamiliar.

“Vivían juntos desde hace cinco años, siempre la golpeaba. A sus hijas también quería quemarles, pero mi hija les hizo escapar. Quiero que se haga justicia porque este hombre hasta a mí me amenazaba”, contó Donato Mamani Colque, padre de la víctima.

El progenitor explicó que trasladó el cuerpo de su hija y al agresor a la ciudad para que las autoridades hagan cumplir lo que dictan las normas.

La directora departamental de la Felcv, Rocío Rivas, explicó que es fundamental que se permita el retorno de la Policía a la zona del trópico para poder hacer las pesquisas necesarias y esclarecer el hecho.

“No basta con tomar declaraciones a los testigos, tenemos que colectar pruebas y muestras del lugar, ver de dónde se trajo el galón de gasolina”, manifestó.

Piden proceso a la Policía

El presidente de la federación de Chimoré, Leonardo Loza, en conferencia de prensa, manifestó ayer que la Policía debe aclarar a la opinión pública por qué abandonó el trópico.

“Para empezar no sabemos por qué la Policía abandonó el trópico, nadie les ha expulsado. Sin decir nada se fueron y se llevaron los motorizados, hasta ahora no volvieron a sus fuentes laborales”, refirió Loza.

El dirigente cocalero manifestó que reciben amenazas del Gobierno de transición.

“Se inventan que estamos incurriendo en terrorismo y narcotráfico. Dicen que el trópico es tierra de nadie, pero nosotros no estamos impidiendo que la Policía retome sus funciones”, dijo.

Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, subrayó que los funcionarios policiales que trabajaban en diferentes sectores del trópico salieron de la zona para resguardar sus vidas.

“No se puede dar luz verde a declaraciones de dirigentes cocaleros que buscan incluir a la Policía en temas políticos. Me parece que entran en un tema político que no nos interesa, deben pensar en la gente que está siendo víctima de delitos, como este caso de feminicidio”, refirió Zurita.

El jefe policial indicó que se está gestionando con los municipios ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS) para arreglar las infraestructuras quemadas y destrozadas en el trópico.

“Nos preocupan los delitos que se cometen, están obstaculizando nuestro trabajo, no podemos hacer las pesquisas que corresponden. Las víctimas no encuentran justicia, el perjuicio es para ellas”, señaló.