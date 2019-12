Fernando del Rincón: “Un presidente valiente se queda”

“Un presidente valiente se queda” señaló el periodista mexicano Fernando del Rincón, durante una conferencia de prensa a su llegada al país. En un acto de reconocimiento que el Comité Cívico Pro Santa Cruz preparó para el reportero afirmó: “no vayan a elegir a un payaso (como presidente)”.

La mañana de ayer, Del Rincón recibió la Cruz Potenzada, una distinción entregada por el Comité Cívico cruceño, por su trabajo periodístico durante el conflicto electoral vivido en Bolivia. La distinción es entregada como máxima condecoración a personajes destacados. El acto fue de carácter privado.

Según Erbol, durante la ceremonia, Del Rincón preguntó a los asistentes “¿a quién van a elegir ustedes (como presidente)?”. “A Camacho”, le respondieron algunas personas.

“No sé a quién, pero les pido, por favor, no vayan a elegir a un payaso. Elijan a alguien que de verdad se preocupe por el pueblo, por el país, que no diga cosas por decir; que no sea un populista. Quítenle poder a los políticos. Yo no sé por qué les damos tanto poder. El poder lleva a los bolivianos, a los mexicanos, a los venezolanos a matarse entre sí”, manifestó el periodista.

“Un presidente se queda”

Durante su estadía, el periodista tiene programadas varias actividades. Una de ellas fue una conferencia de prensa en la que periodistas locales le hicieron varias preguntas sobre la coyuntura actual del país.

Consultado sobre lo ocurrido en el país señaló “un presidente valiente se queda”, en referencia la forma de renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Sostuvo que dentro de las atribuciones que tienen los militares está que pueden hacer recomendaciones.

“A mí me pueden recomendar que me tire del balcón, pero, si no me da la gana, no me tiro. Evo se tiró del balcón porque se lo recomendaron. Un presidente valiente se queda. Si yo hubiese sido presidente hubiera respondido: ven y sácame porque no me voy a ir. Es lo que pienso y lo que hemos visto con muchos otros presidentes en la historia de Latinoamérica. Incluso con la amenaza militar se han quedado, a algunos los han sacado y a otros no”, manifestó.

Consultado sobre su punto de vista ante la salida de Evo Morales de México rumbo a Cuba, respondió: “Gracias a Dios que se fue de mi país. De entrada te lo digo como mexicano, no como periodista. Todos nos quedamos sorprendidos de por qué Evo Morales se fue a México y no a Cuba, Venezuela o Nicaragua, con todos sus amigos”.

Indicó que en las noticias no hay imparcialidad debido a que siempre se tendrá una influencia educacional o cultural. Afirmó que su trabajo periodístico sobre los conflictos en Bolivia y otros temas se basa en los hechos. Sostuvo que, pese a que le dijeron que su trabajo se parcializa, él seguirá contando una verdad que corrobora con hechos, pruebas e investigación.

