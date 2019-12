Fin del idilio cívico: Camacho y Pumari buscarán la Presidencia por separado

El idilio cívico de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari llegó ayer a su fin. El líder cruceño y el dirigente potosino buscarán la Presidencia por separado.

El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz confirmó la noche del viernes que no contará con Pumari en su binomio, y que tiene planeado que su acompañante sea una mujer, de preferencia, oriunda del occidente.

El dirigente potosino declaró entre semana que la decisión de su posible candidatura era competencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que anoche decidió que participe en los comicios, pero como candidato a la máxima investidura del Estado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El final del romance

“Yo hablé con Marco y he sido claro: la decisión ha sido mía, no ha sido de Marco, esa es la verdad y se tiene que saber. He sido yo la persona que ha decidido no ir con Marco, yo espero que Marco tenga la grandeza de decir el motivo por el cual se le dijo no”, declaró la mañana de ayer Camacho, ante la insistencia de aclarar la razón por la cual no se presentarán juntos en los comicios.

Fiel a su estilo, Camacho había dado un ultimátum para que Pumari decida si era su acompañante de fórmula como Vicepresidente. El potosino no aceptó presiones e hizo esperar su respuesta, aunque el extitular del comité cruceño reveló ayer que le comunicó el martes a Pumari que no estaba en sus planes.

“Él tiene el interés de ir a la Presidencia, yo no puedo jugar con lo que ya hice y digo que no puedo jugar porque ya hicimos un compromiso, y hay algo que no voy a negociar nunca: son los principios por los que nos tenemos que regir durante todo el proceso”, indicó Camacho.

El cívico de la Villa Imperial se declaró sorprendido por las declaraciones del dirigente cruceño, de quien dijo que había “pateado el tablero” con esa decisión y hasta le deseó “suerte”.

Hasta la tarde de ayer, la situación de Pumari era incierta: no se había decidido a anunciar su candidatura, si iba a acompañar a otro candidato o si decidiría no postularse en las elecciones.

El consejo consultivo de Comcipo comenzó al final de la tarde. Representantes de varias organizaciones cívicas y activistas de diferentes regiones del país participaron del encuentro, en el que, al cabo de varias alocuciones, se decidió que Pumari busque la silla presidencial.

Camacho adelantó que consultará con todos los sectores con los que tuvo acercamientos hasta la fecha, para definir a su acompañante de fórmula.

En el caso de Pumari, queda pendiente si buscará una alianza para conseguir la sigla con la que se presentará a las elecciones.

Algo parecido sucede con Chi Hyun Chung, quien ya no podrá participar de los comicios en representación del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y tendrá que buscar otra sigla política.

Evo elegirá al binomio que representará al MAS en los comicios

En su condición de jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales elegirá al binomio de candidatos que representarán a su partido en las próximas elecciones generales.

“Agradezco la confianza por nombrarme jefe de campaña. Elegiremos a un candidato unitario y nuevamente ganaremos las elecciones en primera vuelta. Gracias por no abandonarme, yo siempre estaré con ustedes. Juntos seguiremos haciendo historia, como hasta ahora”, escribió Evo en su cuenta de Twitter.

La tarde de ayer, la militancia del MAS llevó a cabo su ampliado nacional, para tomar posición sobre la coyuntura política actual del país y comenzar a organizarse para las elecciones.

Durante el ampliado, la dirigencia propuso la reestructuración del partido por la falta de coordinación y unidad durante los días de conflicto, sobre todo en los hechos sucedidos en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Al cabo de varias alocuciones, los dirigentes y militantes dieron lectura a los puntos acordados durante el ampliado.

Además de elegir a Morales como jefe de campaña, se convocó a mantener la unidad orgánica de todos los movimientos sociales, para “organizar la victoria del pueblo boliviano” en las elecciones generales del próximo año.

Se decidió exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez y una interpelación a los ministros de Gobierno y de Defensa, además de procesar al Alto Mando policial y militar.

Conformar una comisión para defender a los dirigentes que tengan procesos y defenderlos de los procesos de persecución política. Asimismo, defender la sigla del partido MAS-IPSP.

Exigir a la ALP “celeridad” sobre el nombramiento de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la democracia intercultural.

Se dispuso que las organizaciones matrices lleven la información del ampliado a los departamentos para realizar los congresos regionales del MAS.

Dar continuidad al “proceso de cambio” y exigir la aprobación de la Ley de Garantías.

Página Siete / La Paz