Fiscalía va tras asesor de expresidenta del TSE y tiene en la mira a Neotec

El quinto vocal involucrado en el caso fue encarcelado ayer en San Pedro. La UE facilitará expertos informáticos que trabajarán en este caso y en los otros departamentos. La exvocal Iriarte negocia su entrega para que liberen a su familia

El exvocal Idelfonso Mamani fue enviado ayer a la cárcel de San Pedro. No tendrá contacto con Costas. Foto: APG Noticias

Después de la presentación del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fraudulentas del 20 de octubre, la Fiscalía que investiga el denominado “caso TSE”, decidió intensificar las investigaciones sobre el “asesor” de los vocales que describe el documento y también ahondará las investigaciones sobre la empresa Neotec, que figura como una de las responsables para el manipuleo de los datos.

“Se menciona un supuesto asesor que, precisamente, habría contratado la presidenta del tribunal (María Eugenia Choque). Sin embargo, estamos solicitando este informe con requerimiento fiscal para que nos puedan mandar esta documentación, porque la OEA en resguardo de la identidad ha borrado los nombres de algunos funcionarios”, dijo el fiscal Ronald Chávez que encabeza este caso.

La alusión está referida a una carta de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (DNTIC) del 11 de noviembre, un día después de la renuncia de Evo Morales, dirigida a la misión de auditoría de la OEA. La misma está cubierta donde figuran los nombres y señalan que esta persona fue “designada por la presidenta de TSE” ante esta oficina y le asignan una máquina y servidor para que trabaje. En el informe final del ente multilateral afirma que “se menciona recurrentemente el rol desempeñado por un asesor”, que inicialmente se creyó que era un funcionario de Gobierno, pero fue descartado.

El fiscal Chávez afirmó que el miércoles, cuando se abrió la caja de seguridad en el Banco Central de Bolivia (BCB), le adelantaron a María Eugenia Choque que debería ampliar sus declaraciones por ese tema, pero ayer dijo que luego de conocer estos datos se pedirá la ampliación de la declaración de todos los vocales detenidos.

Hasta el momento, en las declaraciones que prestaron todos los vocales, omitieron varios temas. Tanto María Eugenia Choque, como Edgar González e Idelfonso Mamani argumentaron que la parte técnica de los comicios fue encargada a los responsables de segunda línea, como los directores generales.

Choque dijo que el responsable de esos temas en el TSE era Wilson Saire, quien debería conocer y declarar sobre este tema. “Esta mujer no ha sido quien ha ido a bajar la palanca, no ha sido quien manipula, no ha sido quien cortó el internet”, dijo vehemente en su defensa material, el 12 de noviembre, cuando se realizó la audiencia cautelar.

El exvocal Edgar Gonzales, pidió que se realice una declaración ampliatoria al director de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas para que explique todo el proceso “porque él fue contratado para eso, es el único que tenía, según los técnicos, acceso a modificar esos datos”, refirió en la misma sesión de noviembre.

El abogado del exvocal Idelfonso Mamani, René Villarroel, explicó que su cliente fue claro ante los fiscales y describió su papel de vocal y las funciones que debía cumplir. Recordó que en la audiencia cautelar de ayer quedó claro que existen otras personas que tenían la posibilidad de modificar datos y esos no eran los vocales del TSE.

El exvocal Antonio Costas realizó una larga explicación del trabajo que cumplieron el día de las elecciones, de cómo se realizó el trabajo del TREP y el avance que hubo con ese sistema. Luego dijo que después de las decisiones unilaterales de sus colegas, él renunció a su cargo. La exvocal y designada presidencial, Lucy Cruz, no declaró ante los fiscales. Se acogió a su derecho a guardar silencio y tampoco hizo uso de la defensa material el día de su audiencia.

Neotec

El informe de la OEA hace referencias a varias irregularidades que fueron cometidas por el responsable de Neotec, aunque no mencionan su nombre en el documento, pero se observan los correos electrónicos que intercambió con el responsable de la empresa auditora Ethical Hacking, Álvaro Andrade.

“Por el momento, la base de la investigación es el informe de la OEA, nos falta mucha documentación que remitan al Ministerio Público. En el caso particular de que si hay datos de la participación o probable participación del señor Guzmán de Rojas, obviamente el Ministerio Público va a tener que ampliar las investigaciones y pasar como investigado y denunciado”, dijo el fiscal.

Guzmán de Rojas aceptó, inicialmente, declarar por vía Skype la próxima semana y el fiscal dijo que informará de esas declaraciones después del contacto que tengan con esta persona. Según la autoridad, el propietario de Neotec se encuentra en Rusia en este momento.

Expertos extranjeros

Chávez también informó que desde hoy trabajarán expertos informáticos con la Fiscalía sobre este caso y reveló que la UE facilitará estos expertos que revisarán las pruebas a las que están accediendo a lo largo de la investigación.

A los expertos del IDIF se sumarán estos especialistas que coadyuvarán en desenmarañar la terminología técnica y los procedimientos que deben seguir los fiscales. Pero el trabajo de los expertos no será solo en La Paz, sino llevarán su experiencia, de alta complejidad, a otros departamentos donde también se están realizando investigaciones contra los vocales de esas regiones.

Según el documento oficial de la OEA, fueron en los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro donde se produjeron las mayores irregularidades. Pero Chávez afirmó que el informe del organismo se basó en una muestra y que la investigación que se planteó en el país fue la de realizar la evaluación de todo el proceso en su integridad y no solo una parte.

“La base de nuestra investigación es el informe de la OEA, del cual ya avanzamos más del 50 por ciento, pero nosotros planteamos que se debe investigar todo, no solo una parte”, refirió el fiscal y por esa razón se pidió cooperación a la UE, para acelerar las investigaciones a escala nacional.

Los ausentes

Hasta el momento y pese al avance de las investigaciones, no se pudo encontrar vínculos entre los presuntos autores del fraude y los que planificaron el mismo. La presidenta del Estado, Jeanine Añez, acusó a Evo Morales y sus colaboradores de orquestar todo “el fraude monumental”.

“Anoche (por el miércoles) al recibir el informe final de auditoría de la OEA sobre las fraudulentas elecciones pude confirmar que el Gobierno de Evo Morales no tuvo escrúpulos para burlarse de los bolivianos”, dijo en el acto en que designó a Mario Orlando Parada vocal para el TED de Santa Cruz.

El vocero del Movimiento Demócrata Social, Vladimir Peña, dijo que no solo los autores materiales, sino se debe encontrar a los autores intelectuales. Los políticos en su totalidad, señalan al exministro Juan Ramón Quintana, el exvicepresidente Álvaro García Linera, su hermano, Raúl García y el propio Evo Morales, como los autores intelectuales.