General Kaliman a Evo: Cómo puede ser golpe de Estado, no me quedé de Presidente

El excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, rompió el silencio después de su cambio y respondió a las acusaciones que pesan sobre él como el supuesto «golpe de Estado» que habría gestado contra Evo Morales.

«La palabra (sugerencia) se encuentra exactamente en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que nos permite al mando militar a través del Comandante en Jefe sugerir a las autoridades correspondientes alguna situación y principalmente si el Estado estaba en peligro, la ley orgánica nos permite realizar esa sugerencia, entonces nosotros lo hacemos enmarcados totalmente en la Constitución y principalmente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Manual del uso de la fuerza en conflictos sociales», dijo Kaliman hace instantes en una entrevista con el periodista Jhon Arandia en radio Fides.

Horas antes de la renuncia de Evo Morales, cuando se producía una ola de renuncias de diputados, gobernadores, alcaldes del MAS y ministros ante la presión ciudadana que demandaba la renuncia del Mandatario, el Alto Mando Militar sugirió a Morales que de un paso al costado para pacificar el país.

Esa sugerencia fue asumida por el exPresidente, ahora asilado en México, como un «golpe de Estado» en su contra. «¿Cómo puede ser golpe de Estado si nosotros hicimos una declaración, yo no saqué soldados, no le apunté con tanques, yo no me fui al Palacio, ningún militar salió a las calles (…) yo no me he quedado de presidente, nadie se ha quedado de presidente que sea militar»

Kaliman fue uno de los jefes militares más leales a Evo Morales lo que le costó una lluvia de críticas por esta sumisión. El 8 de agosto, en el día de celebración de las Fuerzas Armadas, lanzó una advertencia a los «antipatrias» o adversarios de Evo Morales y declaró la lealtad de las FFAA al entonces Jefe de Estado.

