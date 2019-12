Gobierno descarta quiebra de YPFB y asegura que la estatal petrolera “goza de buena salud financiera”

La Paz, Oxígeno.- El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aseguró hoy que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) goza de “buena salud financiera”.

La conferencia de la principal autoridad del sector llega después de que el expresidente de YPFB, José Luis Rivero, manifestara que la estatal petrolera está “toda quebrada” económicamente.

Precisamente tras sus polémicas declaraciones José Luis Rivero dejó de ser el Presidente de YPFB y ayer en su lugar fue posesionado Herland Soliz.

Por otro lado, el Ministro de Hidrocarburos también aseguró que el Gobierno continúa con los procesos para explorar y explotar nuevas reservas de gas en el país.

“Existen nuevas áreas que nos dan posibilidades de nuevas reservas y existen otras que no han tenido éxito. Continúa todo el proceso de exploración y explotación. Así como existen posibilidades en algunas áreas existen áreas no comerciales y que no estarán incluidas en las posibilidades de explorar reservas”, explicó Zamora.