Guabirá vuelve a tropezar con Nacional en Montero

El equipo del norte cruceño no pudo ganar al plantel potosino en este 2019. Este miércoles igualaron (1-1) en el Gilberto Parada en duelo por la fecha 19 del Clausura.

El equipo del norte de Santa Cruz una vez más no pudo con Nacional Potosí que este miércoles llegó hasta Montero para llevarse una unidad (1-1), igual que en el Apertura (0-0). En los cuatro enfrentamientos que tuvieron en esta temporada, el plantel potosino ganó los dos lances que jugaron en la Villa Imperial, mientras que los choques en la ‘Caldera’ terminaron igualados.

En el primer tiempo, ambos planteles mostraron poco en materia ofensiva. Una jugada de real peligro para cada lado fue todo lo que generaron. Guabirá lo hizo con un cabezazo de Emir Faccioli (41’) que salió por encima del horizontal del meta Javier Rojas, mientras que en Nacional (45’) pudo abrir el marcador el juvenil Mauricio Cabral, pero su remate fue desviado por un defensor cerca de la línea.

En el rojo, Juan Carlos Montenegro y Luis Enrique Hurtado empujados por Gualberto Mojica y Marcelo Aguirre siempre se estrellaron con la zaga visitante, mientras que el cuadro potosino tuvo a Bruno Pascua como el más incisiva, pero tampoco gravitó como para hacer daño al meta Luis Cárdenas. Fue una primera mitad con escasas emociones que no agradó al poco público que llegó hasta el Gilberto Parada.

En el complemento las cosas no cambiaron. El azucarero siguió con el mismo libreto. Víctor Hugo Andrada hizo ingresar a Mauricio Chajtur por Diego Hoyos. La idea era ganar volumen ofensivo, pero no sirvió de mucho, ya que no pudo complementarse con Waldermar Acosta y Hurtado, que intentaron pero se equivocaron en la puntada final.

En la visita, el director técnico Alberto Illanes cambió a Yony Ángulo por Diego Navarro. La variante dio resultado a los 73 minutos. El colombiano recibió el balón en el área del rojo, amagó a Jeffensor Ibánez antes de sacar un derechazo inatajable para el meta Cárdenas. Era el 0-1 merecido por lo que venía haciendo el cuadro potosino.

Sin embargo, la reacción fue rápida de Guabirá que logró empatar cuatro minutos después. Mojica ejecutó un gran tiro libre que fue a parar al fondo del arco de Rojas para poner el 1-1 a los 77 minutos. Dio la impresión de que se venía la remontada, pero nada de eso ocurrió.

Guabirá y Nacional sellaron el empate que perjudicó más al azucarero, ya que lleva cuatro partidos sin victoria, mientras que el plantel potosino sumó una unidad que lo encamina a un torneo internacional en 2020.