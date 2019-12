Hace 50 años, el papa Francisco era ordenado sacerdote: «Dios me salió al encuentro para invitarme a seguirle»

Su padre tomó bien la noticia; no así su madre, que por años no pudo aceptar esa decisión. No porque no fuese religiosa, sino porque consideraba precipitada la decisión de su hijo mayor -los Bergoglio eran cinco hermanos- y le hubiera gustado que estudiara medicina. Él le explicó que en cierta forma sería “doctor”, pero para ocuparse de una dimensión más espiritual de la salud humana.