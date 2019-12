Horóscopo de hoy sábado 21 de diciembre con el tarot de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te confirmarán un viaje que te separará momentáneamente del ser amado. Tendrás una idea genial para solucionar tu problema de vivienda. Número de suerte, 5.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estás viviendo una etapa feliz, tu bienestar se reflejará en la alegría que transmitirás. Las inversiones con amistades te han dado buenos resultados, acepta esa propuesta. Número de suerte, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No te resistirás a la tentación de vivir una aventura, hoy te olvidarás de preocupaciones. No aceptes todo lo que te proponen por salir del estancamiento económico. Número de suerte, 15.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La mala experiencia que te ha tocado vivir ya es parte del pasado. Habrá cambios en el proyecto en el que estás trabajando, demostrarás a los que confían en ti tu gran capacidad. Número de suerte, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Eres una excelente consejera, pero no encuentras soluciones para tus propios problemas. Pondrás en orden tu economía, los reajustes que harás significarán un gran ahorro. Número de suerte, 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Recuperarás tu tranquilidad, dejarás de discutir por detalles sin importancia. Tu buen ánimo te llenará de energías, se presentarán oportunidades a las que le sacarás provecho. Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estarás susceptible y poco comunicativo, el ser amado te comprenderá. Las circunstancias te favorecerán y lograrás ser parte del proyecto que te interesa. Número de suerte, 21.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Le pondrás un límite a las interferencias de familiares y amigos en tu vida sentimental. Las inversiones no están bien aspectadas, debes actuar con cautela y prudencia. Número de suerte, 6.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy te olvidarás de ti mismo para dedicarle tu atención al ser amado en momentos difíciles. Evita opinar sobre los problemas ajenos, mantenerte al margen te ahorrará disgustos. Número de suerte, 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Surgirán pequeños desacuerdos amorosos que te harán perder la paciencia. Tus asuntos económicos empezarán a mejorar, y te sentirás optimista sobre tu futuro. Número de suerte, 20.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Harás cambios en tu apariencia que te favorecerán de manera impresionante. Tus buenas ideas y proyectos pueden sacarte del estancamiento, busca el apoyo que necesitas. Número de suerte, 9.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te sentirás tentado por una gran atracción y te dejarás llevar por tus deseos. No es buen momento para hablar de negocios, tu impaciencia evitará que llegues a un buen acuerdo. Número de suerte, 5.

Fuente: www.whatthegirl.com