Horóscopo de Josie: para el viernes 27 de diciembre

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo te irá en el 2019 según el Horóscopo Chino?

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy serás testigo de la infidelidad de alguien cercano, tratar de solucionar problemas sentimentales ajenos también te traerá disputas con tu pareja porque sentirá que las estas dejando de lado. Tienes deudas por saldar, hoy tendrás que desistir de tus planes nocturnos. Número de suerte 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu relación sentimental atravesará por una pequeña desavenencia, pero el amor entre ustedes es tan fuerte que no habrá nada que los aleje, hoy todo dependerá de cómo se digan las cosas. Te llamarán para una importante entrevista, no te detengas ante las dudas, saldrás airoso de esto. Número de suerte 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tendrás la oportunidad de conversar con esa persona que está perjudicando tu relación sentimental con sus comentarios insinuantes, defenderás tu amor con tanta madurez que le darás seguridad a tu pareja. Tu economía sufrirá un desnivel debido a tu despilfarro en cosas sin importancia, trata de evitarlos. Número de suerte 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy decides junto a tu pareja ir en busca de unos consejos que les ayuden a superar los problemas sentimentales que vienen atravesando, unidos podrán salvar el romance que aún existe. Habrá acuerdos importantes en una reunión laboral que te favorecerá económicamente. Número de suerte 8.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo te irá en el 2019 según el Horóscopo Chino?

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy la tristeza te atrapará porque la persona amada se mostrará distante, deja que la tempestad pase antes de aclarar las cosas, acepta la invitación de tus amistades, te divertirás y te sentirás más tranquilo. Agilizarás tus actividades laborales y evitarás que una supervisión inesperada te haga quedar mal. Número de suerte 7.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tratarás de invadir la privacidad del ser amado y esto lo enfadará, hoy te darás cuenta que tu carácter dominante está originándose problemas sentimentales. Tendrás la oportunidad de ingresar a un nuevo trabajo, muéstrate responsable y empeñoso para que te asegures el puesto. Número de suerte 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu pareja estará esperando que propongas formalizar tu relación sentimental, no la desilusiones porque tu indecisión le hará pensar que ya no la amas. Tratarás de mantener tu economía estable para poder invertir en el futuro en un negocio propio. Número de suerte 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu familia tratará de influenciar en tu relación, conversarás con tu pareja y ambos decidirán poner en claro que no quieren que nadie más se entrometa, superados estos inconvenientes la armonía será total. Aceptarás un trabajo que te ofrecerán y será la estabilidad que tanto anhelabas. Número de suerte 4.

TE PUEDE INTERESAR: Predicciones 2019 de Josie Diez Canseco

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Enfrentarás con madurez los problemas amorosos, junto a tu pareja encontrarás soluciones acertadas para las pruebas que les está poniendo el destino, tu relación saldrá fortalecida de esto. Antes de firmar un contrato analiza bien los puntos económicos, así no habrá descontentos luego. Número de suerte 19.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Le darás especial importancia al amor y no dejarás que las cosas negativas afecten tu estabilidad emocional, trata de no ser injusto con la persona amada y complace de vez en cuando sus deseos. Tu capacidad para los negocios te llevará a formar una nueva empresa que te dará excelentes resultados. Número de suerte 18.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy lograrás reconciliarte con tu pareja, decidirás no volver a cometer los mismos errores porque sabes que no te volverá a dar otra oportunidad y terminarías perdiendo su amor. Tus asuntos laborales no saldrán como lo esperabas y pensarás en cambiar de táctica con lo que lograrás excelentes resultados. Número de suerte 15.

Fuente: https://www.whatthegirl.com