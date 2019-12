IBCE: Con un “golpe de timón” en las políticas públicas, el PIB de Bolivia podría crecer al 7% o más

El 2019 fue un año atípico: factores internos (año electoral, incendios, paro de 3 semanas, convulsión social) y factores externos (guerra comercial EEUU-China, desaceleración del comercio mundial por menor crecimiento de China, devaluaciones generalizadas, menor demanda de gas por Brasil y Argentina, recesiones en Argentina y Paraguay, convulsión social en Chile y Ecuador, resintieron severamente la economía boliviana. “Pese a ello, Bolivia crecerá por encima del 2% -tal vez sea la menor expansión del PIB en 20 años- pero creceremos, y si de hoy en adelante rompemos los frenos al desarrollo trabajando juntos sector público y privado, facilitando la inversión, la producción y exportación, resolviendo el déficit estructural en el sector externo, en los próximos años Bolivia podría crecer al 7%”, dijo Pedro Colanzi Serrate, Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en Conferencia de Prensa brindada en Santa Cruz, para hacer un balance de la gestión 2019

El siguiente es el escalonamiento de las preocupaciones y propuestas de solución planteadas por el Presidente del IBCE en relación a la economía boliviana en general -y el comercio exterior en particular- con el sano optimismo de que Bolivia tiene todas las condiciones para un mayor desarrollo, si se da un “golpe de timón” a las políticas públicas:

– BOLIVIA CRECE, PERO CRECE MENOS: De confirmarse las proyecciones bajistas, el país experimentaría en 2019 uno de los índices más bajos de crecimiento del PIB en 20 años, con un nivel entre 2% y 2,5%. Sin embargo, Bolivia tiene las condiciones para crecer al 7% en los próximos años (bioetanol/biodiesel, uso de agrobiotecnología, recuperar al sector forestal-maderero, estimular el turismo, etc.)

– SUBE EL ENDEUDAMIENTO: Bolivia crece, pero a costa de más deuda externa e interna que -si bien aún es manejable- cada vez será más difícil lograr nuevos créditos externos y más caro de pagarlos, por la subida del riesgo-país. Para no endeudarse más, hay que promover la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera

– SEXTO AÑO CON DÉFICIT FISCAL: Las finanzas públicas no están bien, porque gastamos más de lo que recaudamos: sin déficit fiscal Bolivia no crecería como lo ha venido haciendo. Hay que “sincerar” esta situación para que no se torne inmanejable. Bolivia debe avanzar a la formalización de la economía con el aumento de la base de contribuyentes, la disminución del número de tributos y la rebaja de alícuotas

– INVERSIÓN EXTRANJERA (IED): Hasta junio de 2019 la IED Bruta mostraba una recuperación a 418 millones de dólares, muy lejos de lograr su mejor registro del 2013 con 1.750 millones. Pero, la IED Neta mostró un peligroso indicador de “desinversión” de -34 millones. ¿Por qué no viene más inversión? Bolivia debe mejorar el entorno para la inversión, ahora no solo con seguridad jurídica y confianza, sino con incentivos

– QUINTO AÑO CON DÉFICIT COMERCIAL: El “Talón de Aquiles” del país es el comercio exterior y eso disminuye su crecimiento. A diferencia del déficit fiscal -que se soluciona imprimiendo Bolivianos- no podemos imprimir dólares. El déficit a octubre era 748 millones de dólares, apuntando a un déficit similar al del 2019, por cerca de 1.000 millones. Los cupos de exportación han hecho daño al país y estancado la producción de alimentos. Bolivia debe tomar 2 medidas para revertir el desbalance externo: 1) Política de promoción selectiva de exportaciones (agropecuarias, agroindustriales, forestales-madereras y turismo) y 2) Política de sustitución competitiva de importaciones (biocombustibles, alimentos, manufacturas de madera, etc.)

– RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN): Las RIN en el BCB no llegan a la mitad de su nivel del 2014 y tienden a bajar, aunque su nivel aún es importante (6.518 millones de dólares al 22/NOV). Desde el 2015 el déficit del comercio exterior ha restado 5.000 millones de dólares a las RIN. Siendo urgente aumentarlas en pro de la estabilidad, hay que estimular las exportaciones de bienes y servicios, y disminuir las importaciones de bienes que podamos producir por nosotros mismos

– TIPO DE CAMBIO “CONGELADO”: No habiendo variado desde fines del 2011, y no siendo recomendable hacerlo hoy, para contrarrestar la incompetitividad que ocasiona en el sector productivo tanto exportador como para el mercado interno: Urgen políticas de fomento a la productividad y competitividad, para bajar costos de cualquier forma

– TAREAS PARA EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN: 1) Eliminar todas las restricciones posibles a la inversión, producción y exportación; 2) Forjar un gran Pacto Social Productivo entre gobierno-empresarios-trabajadores, para sentar las bases en función de las reformas necesarias a implementar con el nuevo Gobierno.

– TAREAS PARA EL GOBIERNO 2020-2025: a) Bajar la presión fiscal (reforma tributaria, disminuir la cantidad y nivel de tributos, aumentar contribuyentes, premiar la formalidad); b) Lucha anticontrabando para recuperar el mercado interno (atacar sectores donde se mimetiza); c) Forjar una cultura tributaria (desde colegios, universidades, campaña); d) Continuar con proyectos-clave de inversión *(Hub aéreo en Viru Viru, Siderurgia en Mutún, industrialización del litio, etc.); e) *Facilitación de la inversión, producción y exportación; f) Apertura de mercados externos (acuerdos comerciales); f) Promoción Comercial Externa (Embajadas, Consulados); g) Restablecer la carrera funcionaria en el sector público (retornar a la “meritocracia”).

Fuente: IBCE